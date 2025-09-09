¿Cuánta gastaron los partidos y candidatos en Facebook e IG en estas elecciones en Ituzaingó? 

Facebook e IG son las plataformas de mayor acceso. La contienda electoral del domingo 7 de septiembre dejó un mar de vencedores y de derrotados a plena luz del día lunes siguiente. Entre la euforia de los que ganaron, la tristeza de los que perdieron y el alivio de los que sobrevivieron, se encuentran un montón de hipótesis y de teorías sobre qué sucedió realmente en las elecciones. Nacen preguntas que apuntan a “¿que hará el gobierno nacional ahora?”, “¿que medidas realizará para mejorar su performance en las elecciones de octubre?” y otras más lejanas a la política como “¿a cuánto va a estar el dólar ahora?”

En esta nota sobre los gastos en , cada pregunta tiene una respuesta, un análisis y una interpretación para enfocarse en el futuro.

Por: Lic. Javier Santiago Rojas – Consultor Político y Estratega Digital

Desde este lado, el lado más local y el del día a día, vamos a ver cómo se manejaron las campañas políticas de los partidos y candidatos políticos en el municipio de Ituzaingó. Para analizar este proceso en nuestro querido Ituzaingó, vamos a examinar las redes sociales, precisamente Facebook e Instagram.

Como sabemos, hoy en día, nada escapa de las redes sociales. Facebook e Instagram son las redes más populares donde hoy guardamos fotos y videos de nuestros amigos, vecinos, hijos y nietos, y que más de uno (o una) ha encontrado el amor o su media naranja navegando. En ellas, nos informamos y nos divertimos (y también peleamos) y le damos un lugar considerable de nuestro tiempo a observar y a interactuar con otros. Digamos en pocas palabras, las redes sociales son una partecita de nuestras vidas, de nuestra vida social. Por ello, las redes sociales no escapan a la política, y en caso cuando hay elecciones, en ellas actúan y ejecutan la “maquinaria electoral” para que los partidos y candidatos puedan darse a conocer ellos y sus propuestas, mejorar su imagen ante la sociedad y para también, pedirles su voto en las urnas.

Es por eso que la publicidad política se mete en las redes sociales y buscan llegar a los electores que no pueden llegar de otra manera. Estas publicidades son pagadas por los candidatos y partidos políticos para que la red social les muestre a sus seguidores los contenidos que quieren hacer conocer. Esta publicidad (la publicidad política) es de acceso público y da a conocer datos interesantes sobre estos, por ejemplo, quien hizo tal publicación, a quienes se las anuncia y lo más importante, cuanta plata puso para ese anuncio.

Facebook e Instagram (que integran la empresa Meta) tienen una política pública con respecto a estos datos y es con esa base informativa con la que vamos a estimar, cuánto gastaron los políticos y partidos políticos en estas elecciones en Ituzaingó.

Sin dar tantos rodeos vamos a empezar con algunos números: empezamos con la candidata a Concejal Natalia Pelusa del partido vecinal de Enamorate Ituzaingó que sin dudas fue una revelación en estas elecciones, y si bien no pudo lograr entrar en el Concejo Deliberante, pudo lograr un tercer lugar expectante y bien posicionada, en su estrategia digital logró invertir alrededor de un millón de pesos aproximadamente que le permitieron poder hacerse un espacio entre el escenario de polarización que existía.

El siguiente, vamos a hablar de La Libertad Avanza (LLA), quien logró una buen posicionamiento como segunda fuerza electoral y posicionándose en las redes con una estrategia que consistía tanto en contenidos propios de la fuerza local en Ituzaingó como también de contenidos producidos por el candidato a Senador Provincial, Diego Valenzuela, dirigiendo mensajes sobre las problemáticas que tenían los vecinos de Ituzaingó y como los pensaba representar para solucionarlos como también, se vio un aporte del diputado nacional Cristian Ritondo que logró adherir en la pauta publicitaria en apoyo a la lista local. En cuanto a la LLA en el distrito del verde león, ambas campañas, la de Senador provincial y la de Concejales, les llevó un costo de tres millones y medio aproximadamente.

Ahora veamos la fuerza SOMOS del cual también trataba de romper con la polarización entre la LLA y el Frente Patria, y si bien no llegó con ese objetivo, pudo hacer una campaña digital poco interesante donde Julio Zamora, el candidato a Senador provincial, también intentó meterse en el debate entre los vecinos de Ituzaingó y generó una estrategia digital con bastante recursos pero con muy poca efectividad. La fuerza SOMOS no logró meter concejales ni estar en un posicionamiento expectante en lo electoral y en lo digital. Invirtieron alrededor de seiscientos mil pesos en publicidad en las redes de Meta.

Para el espacio Nuevos Aires las cosas no le fueron muy bien. Estaban organizados estratégicamente con las otras agrupaciones de su mismo espacio en otros distritos, tampoco logró mucho, puesto a que solo tenían pocos contenidos pautados y entre ellos no lograron resaltar. Su inversión fue de alrededor de cien mil pesos aproximadamente y no lograron incidir mucho en la política de Ituzaingó.

Ahora si podemos mostrar a la fuerza ganadora, el Frente Patria que es la fuerza oficialista que ha ganado las elecciones y el posicionamiento digital en el municipio. Con un trabajo estratégico y mancomunado con la centralidad del Frente Patria, lograron realizar una doble campaña con el doble de éxito al ganar en Ituzaingó la lista de Senadores provinciales y la lista de Concejales locales. Todo Frente Patria invirtió al rededor de cinco millones y medio en pautas publicitarias para ambas campañas. Posicionándose como la primera fuerza y la que más recursos digitales propuso.

Para terminar, puedo decir que hubo un dato de color en las publicidades de Facebook que fue el caso de Unión Liberal encabezado en su lista de Concejales por Zulema de Mareco que realizó un carta para los vecinos de Ituzaingó e invirtió 157 pesos en dicha pauta.

Ahora para finalizar con el análisis digital de las elecciones en Ituzaingó, podemos decir que también las redes sociales se convirtieron en una arena de la disputa política en el ámbito local, haciendo que sea cada vez más vital que las fuerzas políticas y los candidatos empiecen a prepararse para poder posicionarse en las redes sociales que, como dijimos más arriba, es una herramienta en la que le dedicamos varias horas al día y que cada día se hace más y más divertida.