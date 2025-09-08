La ANMAT aprobó el primer colirio para la presbicia

Este colirio para la presbicia había sido lanzado en Estados Unidos en 2021. El efecto dura unas ocho horas, aunque puede variar según la persona entre seis y diez.

La presbicia, esa dificultad para enfocar de cerca que aparece a partir de los 40 o 45 años. Hoy en día la solución va de la mano de los anteojos o la cirugía.

Desde Elea, explicaron que hace cuatro años se hizo una encuesta en más de 1000 personas después de los 45-50 años y contestaban que la condición que más les afectaba a la calidad de vida era la presbicia que, si bien no es una enfermedad, es una condición que nos impide ver con nitidez de cerca.

Por primera vez existen gotas aprobadas que mejoran la presbicia por unas horas sin necesidad de anteojos.

El especialista detalló que el efecto dura en promedio unas ocho horas, aunque puede variar según la persona entre seis y diez. “Estas gotas tienen una duración terapéutica de unas seis, siete o diez horas, dependiendo del caso de la persona individual, pero suelen estar en una media de ocho horas de acción”, explicó.

Quienes recién empiezan a transitar la presbicia suelen utilizarlas de manera más regular, mientras que otros prefieren un empleo ocasional y continúan combinando con los anteojos.

Cabe destacar que no será de venta libre, sino que será bajo receta.