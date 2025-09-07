Nunca quise ser Luis Majul

La gran pantalla se las dejo. Nunca me interesó justamente por los intereses en juego.

Nunca hubiera defendido el ajuste a los jubilados y la represión de cada viernes.

Nunca hubiera explicado la necesidad de recortar las pensiones por discapacidad.

Nunca hubiera escondido como hoy, el Dólar Cripto ya subió $107 en tres horas.

Nunca hubiera dado vueltas y vueltas para decir que el 3% que reclama Karina Mielei es una suposición y no tiene sustento.

Nunca hubiera mentido con respecto a la pobreza. El índice de pobreza fue del 52,9% durante el primer semestre de 2024, un incremento de 12,8 puntos porcentuales con respecto a los datos de igual período de 2023 (40,1%), según informó el INDEC.

Nunca me gastaría 300 millones de dólares y le diría al pueblo que estoy desendeudado el país.

Después de perder la elección de medio termino, no diría que profundizaría el ajuste.

Nunca dejaría de investigar el «caso valijas» que denunció Carlos Pagni. El Presidente se desligó de la valijera Laura Belén Arrieta pero sorprendió con sus conocimientos sobre el caso. «Dos valijas correspondían a la chica, dos a la tripulación, dos a otra persona y había cuatro bolsas de compras”, detalló.

Jamás utilizaría la frase Nunca Más para intentar «erradicar» al kirchnerismo.

Jamás me callaría la boca ante las escuchas de Diego Spagnuolo, trataría de explicarla o me animaría a decir que hay que comprobar si son ciertas.

Nunca haría campaña para que bajen los alimentos que están altísimos y la gente se priva, y se priva, y se priva de comer algunas cosas.

Nunca me haría el tonto ante la compra de candidaturas.

Nunca haría nada de esto, pero puedo salir a la calle y la gente y mi familia me quiere.

Que Majul se quede donde está, nunca verá la poesía de hacer periodismo, ese arte de leer donde no hay palabras.