Se trata de Gastón Díaz de 17 años quién elegido entre 11.000 postulaciones de 148 países y es el único representante de América Latina que llegó hasta esta instancia.

Un bonaerense seleccionado entre los 10 mejores estudiantes del mundo. Cursa el último año del Instituto Santa Faz de Lanús. Entre sus méritos, vale destacar la creación de una app de marketing digital que permite detectar hábitos de compra en función del comportamiento del consumidor.



Cuenta con uno de los cuatro proyecto de ley de Alfabetización Financiera y Tecnología Juvenil aunque ya se implementa en más de 70 ciudades argentinas y obtuvo una medalla por sus conocimientos en geometría en la Olimpíada Matemática Argentina.



Gastón acaba de ser seleccionado entre los 10 finalistas del Global Student Prize 2025, el premio al “mejor estudiante del mundo”. La iniciativa es organizada por Chegg.org y Fundación Varkey para reconocer logros de estudiantes de todo el mundo.

Obtuvo el cuarto lugar en el MIT Solve Financial Inclusion Challenge, donde colaboró con universitarios de todo el mundo en el desarrollo de herramientas para aumentar la transparencia del gasto público y combatir la corrupción.

Como líder de tecnología en Estudiantes Organizados, diseñó sistemas para gestionar a miles de estudiantes y cientos de voluntarios. Organizó varios hackatones con Mars Society Argentina y se dedica a desarrollar soluciones tecnológicas con impacto social.

Un hackatón es un evento colaborativo donde profesionales de diversas disciplinas, como programadores y diseñadores, se reúnen para trabajar en equipo durante un tiempo determinado y resolver un problema o desarrollar un proyecto específico, creando soluciones innovadoras que abordan desafíos planteados en temas concretos. El término es una contracción de «hacker» y «maratón», y los hackatones pueden centrarse en tecnologías como software, hardware, IA o blockchain, o en problemáticas sociales y ambientales, e incluso pueden ser eventos internos de una empresa para fomentar la innovación entre los empleados.

En julio de este año, fue seleccionado para asistir al Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes en West Virginia, Estados Unidos, un programa del Departamento de Estado de EE.UU. y la National Youth Science Foundation para fomentar el interés en las ciencias entre jóvenes destacados de todo el mundo.



Si resultara ganador del Global Student Prize, el joven planea usar los 100.000 dólares para potenciar las iniciativas en las que ya está participando y aumentar su alcance.



Cómo inscribirse al Global Student Prize



La convocatoria está abierta a estudiantes de al menos 16 años que estén matriculados en instituciones académicas o programas de formación de todo el mundo. En 2024 la ganadora fue Ángela Elena Olazarán Laureano, de México. Otra estudiante argentina, Martina Bahiana Basgall Sequeira, había quedado entre los 10 finalistas.