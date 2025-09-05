Nuevos Centros de Monitoreo en Castelar norte y sur

El intendente Lucas Ghi supervisó el funcionamiento de los Nuevos Centros de Monitoreo Descentralizados (CMD) en Castelar norte y sur ubicadas en las plazas De los Españoles y San Juan.

Estos espacios cuentan con equipos de vigilancia activa las 24 horas, móviles de Seguridad Ciudadana y efectivos policiales con base operativa en el lugar.

También, disponen de líneas de contacto directo y operadores especializados para atender denuncias y responder de forma inmediata a las alertas de los vecinos y vecinas.

La iniciativa busca brindar mayor cercanía en el territorio y garantizar un abordaje rápido y eficiente frente a situaciones de emergencia o prevención comunitaria.

Los nuevos centros se suman a los ya existentes en El Palomar (Plaza Cattaneo), en Morón sur (destacamentos San José y Manzanar), en Castelar (destacamento Berra) y en Haedo norte (destacamento Fasola).