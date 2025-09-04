Audio de CFK: «En Hurlingham hay que acompañar a Flor»

La expresidenta envió un audio a días de la elección, dando cuenta de un apoyo fuertísimo a la candidatura de la Jefa de Gabinete del municipio, Flor Lampreabe: «Flor es una valiosa compañera y tiene la fuerza que se necesita». El apoyo de Cristina se suma al de Axel, Massa, Wado y Máximo, quienes cerraron filas a los largo de la campaña para acompañar a la candidata de la gestión de Selci por Fuerza Patria.

El audio se pudo escuchar durante una recorrida de Flor Lampreabe y Damián Selci por la UNAHUR, luego de que el candidato de los hermanos Milei en Hurlingham lanzara un spot de campaña criticando la universidad. En el video que publicó Lampreabe se puede ver una nutrida ronda de estudiantes, docentes y trabajdores en la explanada de la UNAHUR, escuchando el sorpresivo audio de Cristina Kirchner. La emoción que generó la voz de Cristina en los jóvenes fue instantánea. «Acompañemos a Flor, acompañemos a Fuerza Patria», afirmó contundentemente la ex presidenta, a cuatro días de la elección.

Cristina también se refirió a la importancia de las universidades nacionales creadas durante sus gobierno, dado que permiten el ascenso social: «Esta es una de las 19 universidades que creamos. La UNAHUR es una universidad muy querida para mí porque fue la última que hicimos antes del final de nuestro mandato. Cuando nos fuimos, cada provincia tenía una universidad».

Y remarcó la importancia de las universidades públicas para el progreso de la gente: «La defensa de la universidad pública es una obligación irrenunciable para todos los que hemos tenido la oportunidad de formarnos en la universidad pública, como es mi caso y como es el caso de Florencia». Destacó que un 80% de los estudiantes de la UNAHUR son primera generación de universitarios en sus familias.

Cristina aprovechó la ocasión para recordar que Florencia Lampreabe fue la autora, siendo diputada nacional, de la ley de etiquetado frontal. «Flor es una valiosa compañera que cuando se desempeñó como diputada fue una de las autoras de ley de etiquetado que contribuyó de forma excepcional para una mejor salud de todos los argentinos», afirmó. Dicha ley obliga a las empresas alimenticias a exponer octógonos negros en los envases para facilitar una alimentación responsable.