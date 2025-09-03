Ituzaingó

Nuevas búsquedas laborales en Ituzaingó

Las búsquedas laborales en Ituzaingó incluyen puestos para personal doméstico, administrativos, técnicos, gasistas, plomeros y estudiantes de arquitectura.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Búsquedas laborales

El Municipio de Ituzaingó difundió nuevas búsquedas laborales en Ituzaingó con oportunidades en distintos sectores. Entre los puestos disponibles se encuentran personal doméstico, administrativo en la industria textil, gasista, plomero, técnico electromecánico, jefe/a de compras, estudiante de arquitectura y operario en industria metalúrgica.

Personal doméstico, ofreciendo servicios a domicilio con cama adentro.

  • Requisitos:
    • Género: femenino
    • Experiencia: en puesto similar
    • Residencia: en Ituzaingó

Administrativo en una importante industria textil.

  • Requisitos:
    • Género: masculino
    • Secundario completo
    • Experiencia en puesto similar
    • Residir en Ituzaingó

Gasista en el Municipio de Ituzaingó.

  • Requisitos:
    • Experiencia en puesto similar
    • Matrícula habilitante
    • Residir en Ituzaingó

Técnico Electromecánico en una Empresa proveedora de materiales para construcción.

  • Requisitos:
    • Edad: de 25 a 45 años
    • Género: masculino
    • Educación: Secundario técnico electromecánico completo o terciario.
    • Experiencia: Experiencia en el uso de equipos de producción, como transporte de polvos, mezclado en seco, envasado continuo, etc.
    • Conocimientos: Contar con conocimientos previos en la fabricación de productos premezclados, alimento balanceado, clasificación de áridos y/o semillas, etc.
    • Habilidades: Manejo del paquete Office.
    • Residencia: Residir en Ituzaingó.

Jefe/a de Compras en una empresa dedicada a la construcción.

  • Requisitos:
    • Edad: hasta 40 años.
    • Experiencia: comprobable mínima de 5 años en un puesto similar.
    • Formación: acorde a la posición (preferentemente universitario en administración de empresas u organización industrial).
    • Conocimientos: avanzados del paquete Office.
    • Residencia: en Ituzaingó.

Estudiante de Arquitectura en Ituzaingó.

  • Requisitos:
    • Estudiante de arquitectura
    • Buen manejo de AUTOCAD y REVIT
    • Residir en Ituzaingó

Operario en una importante industria metalúrgica.

  • Requisitos:
    • Género: Masculino
    • Secundario completo
    • Experiencia en puestos similares en industria metalúrgica
    • Disponibilidad full-time
    • Residir en Ituzaingó

Plomero en el Municipio de Ituzaingó.

  • Requisitos:
    • Experiencia en puesto similar
    • Matrícula habilitante
    • Residir en Ituzaingó

Para postularse:

  • Enviar CV a: [email protected]
  • Acercarse personalmente con CV impreso a Fragio 183 de Lunes a Viernes de 8 a 15hs

