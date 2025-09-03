El Municipio de Ituzaingó difundió nuevas búsquedas laborales en Ituzaingó con oportunidades en distintos sectores. Entre los puestos disponibles se encuentran personal doméstico, administrativo en la industria textil, gasista, plomero, técnico electromecánico, jefe/a de compras, estudiante de arquitectura y operario en industria metalúrgica.

Personal doméstico, ofreciendo servicios a domicilio con cama adentro.

Requisitos: Género: femenino Experiencia: en puesto similar Residencia: en Ituzaingó



Administrativo en una importante industria textil.

Requisitos: Género: masculino Secundario completo Experiencia en puesto similar Residir en Ituzaingó



Gasista en el Municipio de Ituzaingó.

Requisitos: Experiencia en puesto similar Matrícula habilitante Residir en Ituzaingó



Técnico Electromecánico en una Empresa proveedora de materiales para construcción.

Requisitos: Edad: de 25 a 45 años Género: masculino Educación: Secundario técnico electromecánico completo o terciario. Experiencia: Experiencia en el uso de equipos de producción, como transporte de polvos, mezclado en seco, envasado continuo, etc. Conocimientos: Contar con conocimientos previos en la fabricación de productos premezclados, alimento balanceado, clasificación de áridos y/o semillas, etc. Habilidades: Manejo del paquete Office. Residencia: Residir en Ituzaingó.



Jefe/a de Compras en una empresa dedicada a la construcción.

Requisitos: Edad: hasta 40 años. Experiencia: comprobable mínima de 5 años en un puesto similar. Formación: acorde a la posición (preferentemente universitario en administración de empresas u organización industrial). Conocimientos: avanzados del paquete Office. Residencia: en Ituzaingó.



Estudiante de Arquitectura en Ituzaingó.

Requisitos: Estudiante de arquitectura Buen manejo de AUTOCAD y REVIT Residir en Ituzaingó



Operario en una importante industria metalúrgica.

Requisitos: Género: Masculino Secundario completo Experiencia en puestos similares en industria metalúrgica Disponibilidad full-time Residir en Ituzaingó



Plomero en el Municipio de Ituzaingó.

Requisitos: Experiencia en puesto similar Matrícula habilitante Residir en Ituzaingó



