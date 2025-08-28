ItuzaingóNoticias destacadas

Vacantes de empleo en Ituzaingó: Oportunidades laborales

El Servicio de Intermediación Laboral de Ituzaingó publica nuevas vacantes de empleo para quienes buscan trabajo en la zona. Hay búsquedas para jardinero, soldadores, trabajo doméstico y más.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Vacantes de empleo

Si estás en la búsqueda de trabajo en Ituzaingó, el Servicio de Intermediación Laboral ofrece distintas vacantes de empleo vigentes en el distrito. Los interesados pueden enviar su CV por mail a [email protected]

Ayudante de Parrilla. Los requisitos son:

  • Experiencia en puesto similar.
  • Residir en Ituzaingó.

Personal de limpieza de local (Parrilla) en Ituzaingó. Los requisitos son:

  • Experiencia en puesto similar.
  • Residir en Ituzaingó.

Plomero en el Municipio de Ituzaingó. Los requisitos son:

  • Certificados correspondientes.
  • Experiencia en puesto similar.
  • Residir en Ituzaingó.

Personal doméstico en una Empresa de servicios a domicilio. Los requisitos son:

  • Género: Femenino.
  • Experiencia: en puesto similar.
  • Residencia: en Ituzaingó.

Jardinero en el Municipio de Ituzaingó. Los requisitos son:

  • Edad: 40 años en adelante.
  • Género: Masculino.
  • Secundario: Completo.
  • Experiencia: En puestos similares.
  • Residir: En Ituzaingó.

Jefe/a de Compras en una reconocida empresa del rubro de la construcción. Los requisitos son:

  • Edad: Hasta 40 años.
  • Experiencia: Experiencia comprobable mínimo 5 años en puesto similar.
  • Formación: Formación acorde al puesto (preferentemente universitario: Administración de empresas).
  • Conocimientos: Conocimiento avanzado del paquete Office.
  • Residencia: Residir en Ituzaingó.

Gasista en el Municipio de Ituzaingó. Los requisitos son:

  • Certificados correspondientes.
  • Experiencia en puesto similar.
  • Residir en Ituzaingó.

Ayudante de Cocina (Parrilla) en Ituzaingó. Los requisitos son:

  • Experiencia en puesto similar.
  • Residir en Ituzaingó.

Soldador MIG en una importante fábrica de ruedas industriales. Los requisitos son:

  • Edad: hasta 35 años
  • Género: Masculino
  • Secundario completo.
  • Experiencia en puesto similar.
  • Residir en Ituzaingó.

Para postularte, podés enviar tu CV a [email protected] o acercarte con CV impreso a Fragio 183 de Lunes a Viernes de 8 a 15hs.

Noticias relacionadas

El loco rompe autos aterroriza Morón Centro

La justicia lo tiene cercado. Ya sufrió un allanamiento donde le encontraron armas a nombre del padre que no había trasladado a su dominio....

El concejal de Morón Ariel Aguilera se alejó de LLA

"A pesar de las dificultades, saldremos adelante. ¡Todo por Argentina!", tuiteó en la red social X. Ariel Aguilera desde un principio respondió al Partido...

Agenda cultural Morón: cine, música y teatro para disfrutar en familia

La agenda cultural Morón trae una programación variada para todas las edades: desde funciones de cine argentino en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere,...

Nuevo ramal de colectivos al Hospital PAMI Hurlingham

Desde la inauguración del Hospital PAMI Hurlingham, el acceso al mismo era una complicación para los vecinos ya que ningún transporte público llegaba allí,...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img