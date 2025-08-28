Vacantes de empleo en Ituzaingó: Oportunidades laborales

Si estás en la búsqueda de trabajo en Ituzaingó, el Servicio de Intermediación Laboral ofrece distintas vacantes de empleo vigentes en el distrito. Los interesados pueden enviar su CV por mail a [email protected]

Ayudante de Parrilla. Los requisitos son:

Experiencia en puesto similar.

Residir en Ituzaingó.

Personal de limpieza de local (Parrilla) en Ituzaingó. Los requisitos son:

Experiencia en puesto similar.

Residir en Ituzaingó.

Plomero en el Municipio de Ituzaingó. Los requisitos son:

Certificados correspondientes.

Experiencia en puesto similar.

Residir en Ituzaingó.

Personal doméstico en una Empresa de servicios a domicilio. Los requisitos son:

Género: Femenino.

Experiencia: en puesto similar.

Residencia: en Ituzaingó.

Jardinero en el Municipio de Ituzaingó. Los requisitos son:

Edad: 40 años en adelante.

Género: Masculino.

Secundario: Completo.

Experiencia: En puestos similares.

Residir: En Ituzaingó.

Jefe/a de Compras en una reconocida empresa del rubro de la construcción. Los requisitos son:

Edad: Hasta 40 años.

Experiencia: Experiencia comprobable mínimo 5 años en puesto similar.

Formación: Formación acorde al puesto (preferentemente universitario: Administración de empresas).

Conocimientos: Conocimiento avanzado del paquete Office.

Residencia: Residir en Ituzaingó.

Gasista en el Municipio de Ituzaingó. Los requisitos son:

Certificados correspondientes.

Experiencia en puesto similar.

Residir en Ituzaingó.

Ayudante de Cocina (Parrilla) en Ituzaingó. Los requisitos son:

Experiencia en puesto similar.

Residir en Ituzaingó.

Soldador MIG en una importante fábrica de ruedas industriales. Los requisitos son:

Edad: hasta 35 años

Género: Masculino

Secundario completo.

Experiencia en puesto similar.

Residir en Ituzaingó.

