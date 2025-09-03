Armas para Todos, propone Selser y respalda a Milei

Ítalo Selser, nuevo referente de La Libertad Avanza (LLA) Morón a través de Valores Republicanos, propuso que los todos los ciudadanos de bien se armen para defenderse ante la falta de seguridad.

Armas para todos, se trata, según el candidato, de «una reivindicación de la libertad individual armada» a partir de «un modelo mixto, donde la responsabilidad principal recaiga sobre un cuerpo policial eficiente y de cercanía».

Según sus propias encuestas, «de cada 100.000 bonaerenses entre 6 y 10 mueren cada año a manos de delincuentes y en hechos dolosos», escribió para La Prensa Digital. Y agregó: «Se debe permitir en forma urgente la portación legal de armas de fuego para ciudadanos comunes. La decisión de restringir la portación de armas a los ciudadanos de bien no solo resulta insuficiente, sino que además favorece a los delincuentes que operan sin temor a represalias«.

Selser intentó en más de una ocasión de potenciarse en Morón a través de la Unión Cívica Radical. Incluso, en 2015, propuso como parte de su campaña hacer del Arroyo Morón un sitio turístico de aguas transparentes y una caudal capaz de navegar sobre un catamarán. Durante aquellos años le quedó el apodo de Italo «Catamarán» Selser.

Luego se diluyó en el PRO y por último con una colectora recaló en La Libertad Avanza con la Lista 1008 del Partido Valores Republicanos. Su lista lo lleva primero y los secunda Mariel Lovillo.

A su vez, Selser afirma que «en las jurisdicciones en las que se permite la portación de armas y se respeta el derecho a defenderse, el crimen no solo tiende a disminuir, sino que también se establece un sentido de justicia y responsabilidad que empodera a los ciudadanos». Sin embargo en todo el territorio argentino esta prohibido portar armas excepto que uno sea legítimo usuario. A qué jurisdicciones se refiere Selser es un misterio.

Pero da una pista: «La sociedades más avanzadas del mundo, como por ejemplo, la sociedad norteamericana, o la de varios países de Europa no tienen limitación a la portación legal de armas, ya que se lo considera como parte del derecho a la autodefensa», lo que no es real al menos en el caso de Europa en donde en varios países existen regulaciones muy fuertes.

Por otro lado cita un caso en el que la víctima termina presa por defenderse: «Un reciente caso absurdo y patético es el que le ocurrió a un joven de 21 años, en Ituzaingó, quien persiguió con su vehículo a los delincuentes que habían robado en un local de su novia, que chocaron en la persecución y uno de ellos perdió la vida. Lo llamativo del caso es que terminó preso el novio de la víctima, mientras que el delincuente que fue capturado “infraganti” con las armas, a las pocas horas se encontraba caminando libremente por las calles mientras su cómplice había fallecido en el siniestro: todo al revés, una vergüenza».

La lista está oficializada y la vas a poder encontrar en el cuarto oscuro.

Selser también plantea «Fuera la VTV y Fuera las Foto Multas». De la lucha contra la corrupción, la fuga de capitales o la producción de trabajo, no habla. Lo importante es ir calzado para Italo Selser.

La lista completa de Candidatos a Concejal:

1 SELSER ITALO

2 LOVILLO MARIEL CAROLINA

3 DAVILA SEBASTIAN

4 GUSMAN PATRICIA ALEJANDRA

5 MENCHACA OSCAR ALFREDO

6 ZAMBRUNO MONICA GRACIELA

7 MENCHACA ADRIAN ALFREDO

8 ETCHEVERRY CAROLINA ALEJANDRA

9 FERNANDEZ ALEJANDRO JAVIER

10 QUERCIA ANDREA KARINA

11 DEL CURTO RODRIGUEZ, HECTOR EMILIANO

12 BOSINI BROLLO, NATALIA DANIELA

La Lista Completa de Candidatos al Consejo Escolar

1 MERELES JUAN BERNARDINO

2 AGUILAR JOANNA SOLEDAD

3 ORTEGA ARIEL ALEJANDRO

4 ANDRADE NADIA MARIEL

5 MOREYRA GUSMÁN, FEDERICO AGUSTÍN