Piden una entrada para discapacitados en el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó

El Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, que depende de PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) brinda atención a los habitantes de los 10 municipios bonaerenses de la región, con prioridad para las personas mayores.

Está ubicado en Coronel Brandsen 2898, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires y los Consultorios Externos y la Guardia en Coronel José Segundo Roca 1400, Ituzaingó.

El sábado nos escribió nuestro suscriptor Fito. Y nos contó: «Esto es lo que sucede en Brandsen Hospital del Bicentenario. Ha quedado muy linda la entrada. Pero lamentablemente no se puede bajar ni subir la gente con discapacidad. Es decir, tendrían que hacer una plataforma para el estacionamiento de los autos. Brandsen se pone terrible. Los bocinazos que me comí para poder bajar a mi papá. Es una sugerencia positiva. Espero que lo publiquen.»

Solicitud de turnos

Si queres solicitar un turno comunicate con el número 11-2120-9600 (interno 111). También podes sacar turno de manera presencial.

El horario de atención es de 8 a 18 h, de lunes a viernes.

Servicios médicos

Internación
Guardia 24 h
Consultorios externos
Diagnóstico por imágenes

Para pedir un turno en el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó necesitas una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por tu médico de cabecera o médico especialista.

