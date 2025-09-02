MorónNoticias destacadas

Cursos de formación laboral gratis en Morón con salida laboral

Entre los cursos de formación laboral se incluyen propuestas en moldería textil digital, cocina para comedores escolares, instalación de equipos de climatización y más. 

Por Aldana Farinelli

Hasta el 10 de septiembre los interesados pueden inscribirse a los cursos de formación laboral gratis que se dictarán en el Centro de Formación Laboral N° 402.

Las capacitaciones son 100% gratuitas y presenciales.

El objetivo es brindar más herramientas para la inserción laboral y se abarcan capacitaciones en moldería textil digital, cocina para comedores escolares, instalación y reparación de equipos de climatización, modelado e impresión 3D, diseño gráfico en sistemas informáticos (niveles 1 y 2), manicuría, montaje eléctrico domiciliario, asistencia en instituciones educativas, planeamiento y gestión de cooperativas, gestión de emprendimientos productivos, gestión de redes sociales con habilidades complementarias, cultura del trabajo y limpieza.

¿Cómo inscribirse?

La inscripción permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre y la primera parte se realiza de manera online haciendo Click Aquí. Cabe destacar que las vacantes son limitadas.

Para más información, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 11-3198-5730.

