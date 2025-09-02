Cursos de formación laboral gratis en Morón con salida laboral

Hasta el 10 de septiembre los interesados pueden inscribirse a los cursos de formación laboral gratis que se dictarán en el Centro de Formación Laboral N° 402.

Las capacitaciones son 100% gratuitas y presenciales.

El objetivo es brindar más herramientas para la inserción laboral y se abarcan capacitaciones en moldería textil digital, cocina para comedores escolares, instalación y reparación de equipos de climatización, modelado e impresión 3D, diseño gráfico en sistemas informáticos (niveles 1 y 2), manicuría, montaje eléctrico domiciliario, asistencia en instituciones educativas, planeamiento y gestión de cooperativas, gestión de emprendimientos productivos, gestión de redes sociales con habilidades complementarias, cultura del trabajo y limpieza.

¿Cómo inscribirse?

La inscripción permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre y la primera parte se realiza de manera online haciendo Click Aquí. Cabe destacar que las vacantes son limitadas.

Para más información, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 11-3198-5730.