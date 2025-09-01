Nuevo fin de semana largo: Se trasladó el feriado del 12 de octubre

¿De dónde nace este fin de semana largo? La fecha que se traslada es la del feriado del 12 de octubre, por el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

El mismo cae domingo y se pasa al viernes 10 de octubre de 2025. De este modo, el próximo mes habrá un fin de semana largo de tres días.

La medida se dio a conocer a través de la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial y es que se consideró “conveniente trasladar el feriado del día 12 de octubre al viernes 10 de octubre del presente año» como una «oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional».

Y es que ahora los feriados trasladables que caigan en días de fin de semana podrán moverse.

La decisión se dio a conocer a través del decreto 614/2025, publicada en el Boletín Oficial. Allí se establece que la Ley Nº 27.399, que es la que establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables en todo el territorio nacional, dejaba en una zona gris a los feriados trasladables que coinciden en días sábado o domingo, ya que «no puede interpretarse que dichos feriados deban ser considerados inamovibles».