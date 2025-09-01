Del streaming a las canchas con «Alta Coimera»

El hit viral convirtió la bronca en canción. El programa “Industria Nacional” del canal de streaming Gelatina lanzó Alta Coimera y decenas de imitadores hicieron su versión.

Le agrega más ruido a la política argentina que pasa por una mediocridad por encima de la media. Entre memes, parlantes callejeros y músicos reconocidos que lo interpretan, el tema refleja un nuevo modo de comunicar los fallos, errores y calamidades de la política en Argentina.

«Alta coimera, la mina es alta coimera, alta coimera, Karina es alta coimera», así comienza la reversión de la clásica Guantanamera que nació en la sección La Fábrica de Jingles del streaming Gelatina, pero que rápidamente trascendió la frontera de las redes sociales.

El tema apareció en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde audios filtrados mencionan a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, como parte de un esquema de retornos vinculados a la compra de medicamentos.

La canción ya suena en boliches, en canchas de fútbol y en parlantes callejeros. El fenómeno no es aislado: videos virales muestran multitudes cantando la canción como consigna política, e incluso un bar en Brasil replicó la letra con un grito final de «Fora Milei».