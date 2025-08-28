La Guardia Urbana frustró un robo en Castelar

La flamante Guardia Urbana frustró un robo en el centro de Castelar, donde un individuo intentó robar un local de indumentaria con un arma de fuego. Junto a la Policía Local, lograron detener al responsable y evitar el delito.

Luego del trabajo conjunto, el sospechoso fue detenido a pocos metros del local ubicado en Arias y Carlos Casares.

La Guardia Urbana está presente en las estaciones de Morón, Castelar, Haedo y El Palomar, como parte del esquema de prevención en los corredores escolares. Luego del ingreso de los estudiantes a los establecimientos educativos, los patrullajes se extenderán a los centros comerciales.

Los integrantes fueron seleccionados por equipos municipales de la Secretaría de Seguridad, a través de un proceso que incluyó pruebas de aptitud física, certificados de antecedentes penales y evaluaciones psicológicas.