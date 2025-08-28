El concejal de Morón Ariel Aguilera se alejó de LLA

«A pesar de las dificultades, saldremos adelante. ¡Todo por Argentina!», tuiteó en la red social X. Ariel Aguilera desde un principio respondió al Partido Federal con el que se referenció la Vicepresidenta Victoria Villareal.

El concejal de Morón Ariel Aguilera dejó La Libertad Avanza para construir «Todo por Argentina» la hizo a través de una explosiva carta que entregó al Presidente del Concejo Deliberante, el renovador Marcelo González, con durísimas críticas a l espacio que abandona.

Ya a fines de enero 2025, el concejal Ariel Aguilera notificó al Concejo Deliberante que pasaba a conformar un monobloque al que denominó «La Libertad Avanza». De esta manera, los tres ediles que obtuvieron una banca en el 2023, y que confirmaron el bloque La Libertad Avanza, transitaban por caminos separados.

Y ahora, en agosto de 2025, a meses de la elección local y provincial y en medio del escándalo de las coimas por los medicamentos para discapacitados, Ariel Aguilera vuelve a escindirse debido a que La Libertad Avanza se transformó en un “partido con vicios tradicionales”, dominado por prácticas de “verticalismo repugnantes”, alianzas con dirigentes de la “vieja política” y casos de “presunta corrupción”. Y remarcó que no quiere ser «confundido con La Libertad Avanza Morón. El espíritu de 2023 se ha diluido y nada queda de esa unión que marcó una elección épica», señaló y prometió trabajar en la reconstrucción de un «espacio puro integrado por verdaderos liberales libertarios».

«Si la Vicepresidente de la Nación, un Senador o un Diputado no puede emitir una opinión o crítica diferente al Poder Ejecutivo» no hay libertad, añadió Ariel Aguilera, «no es una cuestión que favorezca el normal desarrollo democrático: no se trata de tener soldados, sino personas con ideas firmes sobre el rumbo que debe tomar el país».

En este punto se puso místico y dijo que la única guía es «Dios» para luego sostener su compromiso con los principios de la vida, la libertad y la propiedad privada.

“Seguiré defendiendo hasta el último día de mi mandato (que vence recién en 2027) las ideas de la libertad, pero lo haré desde un espacio propio», concluyó Aguilera, citando en su texto palabras de la Vicepresidenta Victoria Villarruel: “A pesar de las dificultades, saldremos adelante. ¡Todo por Argentina!”.

¿Cómo quedó el Concejo Deliberante?

1 – Bloque Unión por la Patria

Marcelo González (Presidente del Concejo Deliberante)

Diego Spina (Presidente del Bloque), Mariano Manoni, Vanina Moro, Marcelo Notario, Lorena Acevedo, Nadia Diz, Diego Toucido, Daniela Burgos, Leticia Guerrero y Vanina Moro.

2 – Bloque LLA

Ezequiel Tozzi (Presidente), Marita Traverso, Romina Fusco y María Cecilia Solía.

3 – Bloque Juntos

Francisco Mones Ruíz (Presidente) y Leandro Ugartemendia.

4 – PRO Morón

Claudio Faro ( presidente ) y Bernardo Magistocchi.

5 – Nuevo PRO Morón

Daniela Cáceres

6 – Bloque UCR

Silvina Samparisi (Presidenta) y Roly Moretto

7 – Bloque Vertiente Morón

Adrián Colonna

8 – Bloque La Libertad Avanza

Alejandra Liquitay

9 – Bloque La Libertad Avanza Morón

Ariel Aguilera

Concejal Ariel Aguilera (ex referente de Ariel Diwan). Compartía el bloque con Ezequiel Tozzi que se abrió para presidir el bloque bullrichista LLA (así se llama), ambas estaban vinculados al Partido Demócrata de Morón. «Me separo poque no me siento cómodo dentro de una estructura partidaria en la cual hay verticalismo», dijo Aguilera a LPO en enero de este año.

Ahora y antes, Ariel Aguilera se «pegó» la Vicepresidenta Victoria Villarruel y al senador formoseño Francisco Paoltroni quién el 28 de agosto de 2024 fue expulsado de La Libertad Avanza debido a «diferencias irreconciliables». Paoltroni había lanzado fuertes críticas a la postulación del Juez Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema por parte de LLA. También criticó fuertemente a Santiago Caputo, asesor presidencial y mano derecha de Javier Milei y una de la dos patas del Presidente Javier Milei junto a su hermana Karina.