Agenda cultural Morón: cine, música y teatro para disfrutar en familia

La agenda cultural Morón trae una programación variada para todas las edades: desde funciones de cine argentino en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, hasta homenajes a Spinetta, talleres literarios, espectáculos infantiles y conciertos corales.

Jueves 28

19 hs. CINE. 7 vidas, de Alejo Rébora | Argentina | 2024 | Comedia fantástica | La vida de Jorge se desmorona cuando el gato que debe cuidar muere. Una joven, que asegura ser su reencarnación, le pide ayuda para resolver el asesinato desatando una peligrosa y misteriosa aventura. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere. Brown y San Martín, Morón centro.

Viernes 29

18 hs. CINE. El novio de mamá, de Nicolás Silbert | Argentina | 2025 | Comedia |Con José María Listorti, Jorgelina Aruzzi. Leonardo se enamora de Lucía y, para ganarse a sus hijos, se une como niñero a un viaje a la Patagonia. Nada sale como esperaba en esta divertida aventura llena de caos, desafíos y ternura. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere. Alte.Brown y San Martín, Morón centro.

20 hs. Ciclo "Gracias Flaco". Homenaje a Spinetta. Cine y Música: Apertura musical a cargo de Leo Sujatovich. Luego se proyectará el documental Pescado Rabioso, una utopía incurable, de Lidia Milani. El recital "Luis Alberto Spinetta y las bandas eternas" reunió a Pescado Rabioso tras 36 años. Este documental muestra sus ensayos y recital de 2009, junto a testimonios. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere. Brown y San Martín, Morón centro.

Sábado 30

15 hs. Taller de Libro Acordeón

17 hs. Presentación del Concurso Literario del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Casa Museo María Elena Walsh. 3 de Febrero 547, Villa Sarmiento.

16 hs. Vagón cultural. Picacuentos presenta «Mundo maravilloso y asombroso» . Cuentos entre gigantes, ogros, hadas y fantasía; con juegos y canciones para chicos y chicas de 5 a 8 años. Narraciones infantiles con Raquel Szulman y Alcira Corzón. Plaza Cumelén. Los Incas 2537, Castelar.

16 a 19 hs. Ciclo Ventanas al Teatro del Sol. Coordinan Alejandra Sánchez y Atina Páramos. Ventanas a la Primera Escuela Nómade del Theatre du Soleil (Chile – 2015). Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero. Estrada 17, esquina Rivadavia. Haedo.

20 hs. Encuentro Coral en la Catedral. Coro de Cámara + Coro de Mujeres en la catedral. Catedral de Morón. Buen viaje 929, Morón centro.

20 hs. Ciclo “Gracias Flaco”. Homenaje a Spinetta. Música: A 18 minutos del sol | Jorge Salinas canta Spinetta. Jorge Salinas, en su faceta de intérprete, presenta un compendio sonoro a Guitarra y Voz de la gran obra del artista argentino.Teatro Municipal Gregorio de Laferrere. Brown y San Martín, Morón centro.

Domingo 31

14 hs. 41° Aniversario del Espacio de Artes Visuales Villa Mecenas. Música en vivo: Luna Monti, Orquesta Popular San Bomba y Orquesta La Mayor. Espacio de Artes Visuales Villa Mecenas. Torres 618, Morón.

16 hs. Espectáculo infantil. Ronda Gurí. Canciones que con sus diversos ritmos cuentan historias, algunas despeinadas por el viento, otras tan pícaras que hacen cosquillas en la panza. ¡Venite a rodar en canciones! Para Peques de 4 a 9 años | Intérpretes: Andy Bozzo, Juan Pablo Mounier. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere. Brown y San Martín, Morón centro.

17 hs. Ciclo de Jazz. Espectáculo de Mainstream Jazz. Martina Cano – Voz, Andrés Jorge – Saxofón, Ricardo Pellican – Guitarra, Andrés Pellican – Bajo. Casa Museo María Elena Walsh. 3 de Febrero 547, Villa Sarmiento.

20 hs. Ciclo “Gracias Flaco”. Homenaje a Spinetta. Música: Spinettango- Eric David y Mila Zelara. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere. Brown y San Martín, Morón centro.

Miércoles 3

19 hs. Cine “CICLO HISTORIA VIVA”. Agregados obreros, de Marcelo Rest | 2025 | Documental | 85MIN | ATP. Durante el primer gobierno de Perón surgieron los agregados obreros: trabajadores que presentaban a su clase en la diplomacia. Este documental narra su rol clave, los riesgos que enfrentaron, y cómo desafiaron el orden establecido haciendo historia. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere. Brown y San Martín, Morón centro.

Las entradas de las actividades que se realizan en el Teatro Gregorio de Laferrere se retiran en la sala del teatro una hora antes del comienzo de la función.