Propuestas gratis en Morón: Del 27 al 31 de agosto

Renovaron las propuestas gratis en Morón que incluyen cine y teatro. Hay dramas, comedias, infantiles, documentales, un ciclo dedicado a Spinetta y más.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Propuestas gratis

Como cada semana, las propuestas gratis se ofrecen en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere / Espacio INCAA Morón y son las siguientes:

CINE – Espacio INCAA Morón

Miércoles 27, 19 hs | Nancy, de Luciano Zito | Drama | +13 |Estrenada en BAFICI 2025 | Nancy limpia casas en un pueblo costero que cambia tras el verano. La llegada de Juan sacude su frágil equilibrio emocional y laboral, llevándola a tomar una decisión inesperada.

Jueves 28, 19 hs | 7 vidas,de Alejo Rébora | Comedia fantástica | La vida de Jorge se desmorona cuando el gato que debe cuidar muere. Una joven que asegura ser su reencarnación le pide ayuda para resolver el asesinato desatando una peligrosa y misteriosa aventura.

Viernes 29 18 hs | El novio de mamá, de Nicolás Silbert | Comedia | Leonardo se enamora de Lucía y para ganarse a sus hijos se une como niñero a un viaje a la Patagonia. Nada sale como esperaba en esta divertida aventura llena de caos, desafíos y ternura.

TEATRO Y MÚSICA

Ciclo ¡Gracias Flaco!: Homenaje a Spinetta

Viernes 29, 20hs | Pescado Rabioso, una utopía incurable, de Lidia Milani | Documental. El recital Luis Alberto Spinetta y las bandas eternas reunió a Pescado Rabioso tras 36 años. Este documental muestra los ensayos y el recital de 2009, junto a testimonios que narran la historia de una banda que abrió nuevos paisajes sonoros en el rock argentino. Con Luis Alberto Spinetta, David Lebón y Carlos Cutaia.

Apertura musical a cargo de Leo Sujatovich, pianista, tecladista y compositor argentino.

Sábado 30, 20 hs |A 18 minutos del sol | Jorge Salinas canta Spinetta Jorge Salinas, en su faceta de intérprete, presenta un compendio sonoro a Guitarra y Voz de la gran obra del artista argentino.

Domingo 31, 20 hs | Spinettango | Erik y Mila |

TEATRO INFANTIL

Domingo 31, 16 hs | Ronda Gurí | Música para las infancias | Canciones que con sus diversos ritmos cuentan historias, algunas despeinadas por el viento, otras tan pícaras que hacen cosquillas en la panza. Con Andy Bozzo, Juan Pablo Mounier y músicos invitados.

¿Cómo reservar las entradas? Se retiran desde una hora antes de cada función o se pueden reservar de forma online a partir de loslos martes a las 13 hs haciendo Click Aquí.

