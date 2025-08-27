Operativo en Morón: Mercado, vacunación, DNI, zoonosis y trámites

Los vecinos podrán acercarse al operativo en Morón Sur, en Pte. Ibáñez y Grito de Alcorta, para acceder a distintos servicios y prestaciones.

Entre los trámites que podrán realizar el jueves 28 y viernes 29 de agosto de 09:00 a 14:00 se encuentra el Registro de las Personas, mercado de productores, plan Más Vida, control de tensión arterial, vacunación de calendario, zoonosis y vacunación antirrábica.

El operativo contará con la participación de organismos municipales y provinciales, como el Ministerio de Hábitat, Ministerio de Trabajo, IOMA, Salud, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad PBA, Deporte, Juventudes y Mujeres y Diversidad.

Cabe destacar que la iniciativa provincia llega a distintos barrios bonaerenses para acercar diferentes trámites de organismos públicos y brindar asesoramiento a vecinos y vecinas.