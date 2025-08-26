Los 5 discos más grandes del folklore argento

Con una selección de cinco álbumes históricos, rescatamos el peso del folklore en nuestra música popular y nuestra cultura tierra adentro.

Algunos definen el folklore como la representación de la sabiduría de un pueblo. Es la memoria viva de comunidades, regiones y tiempos, un puente entre lo que fuimos y lo que seguimos siendo. Obras como las de Atahualpa Yupanqui o Los Huanca Hua siempre vivirán para descubrir cómo la tradición puede dialogar con la innovación.

Lejos de ser una lista definitiva, esta breve selección apunta a ser una puerta de entrada al vasto y eterno mundo del folklore argentino.

Ariel Ramírez – Folklore por Ariel Ramírez

1960 – Music Hall

Muchos de los primeros intérpretes de folklore combinaron su interés por lo autóctono con una formación académica. Fue el caso de Ariel Ramírez, pianista nacido en Gálvez, Santa Fe. Llegaría a ser uno de los grandes arregladores de la música popular argentina. Su acercamiento al género tuvo un momento decisivo cuando Atahualpa Yupanqui lo oyó tocar en Córdoba y, sorprendido por su talento, lo animó a recorrer el noroeste para conocer de cerca las músicas y tradiciones de la región. En ese viaje se puso en contacto con los Hermanos Ábalos. Dos décadas más tarde, en Folklore por Ariel Ramírez, esa impronta aparece en una selección de piezas de autores clásicos y composiciones propias como la nostálgica zamba «Volveré siempre a San Juan» o los ritmos esqueléticos del malambo «Cuatro Rumbos».

Para este repertorio el disco se sirve del aporte de Jaime Torres en charango y el cantor Mario Arnedo Gallo en percusión, pero el verdadero protagonismo se lo lleva el brillante piano de Ramírez y su versatilidad para explorar tanto el alcance emotivo como el vigor rítmico del folklore.

Suma Paz – La incomparable Suma Paz, su canto y su guitarra

1960 – RCA Victor

Suma Paz en 1960 implica situarse en una época en la que las mujeres del folclore argentino eran escasas y, muchas veces, invisibilizadas frente. Nacida en Bombal, Santa Fe, Paz cultivaba un modo suave de tocar la guitarra y una voz que, si bien no tenía la gravedad de Mercedes Sosa o la potencia litoraleña de Ramona Galarza, lograba calar hondo. Reconocía como maestro e inspiración a Atahualpa Yupanqui.

José Larralde – Canta José Larralde

1967 – RCA Camden

«Casi secreto, fundamentada poesía del hacer de nuestra gente de campo», así presentaba el gigante Jorge Cafrune el debut discográfico de José Larralde, cantautor nacido en Huanguelén, Provincia de Buenos Aires. El propio Cafrune fue quien le consiguió un contrato con el sello RCA Victor tras haber grabado una composición de Larralde, «Sin pique», dando inicio a una prolífica carrera de cerca de 30 discos.

En Canta José Larralde, se inscribió la tradición del folclore con especial afinidad por la milonga campera y los estilos propios de la región pampeana bonaerense.

Atahualpa Yupanqui – ¡Soy libre! ¡Soy bueno!

1968 – Le Chant Du Monde

Censurado y perseguido en Argentina, Atahualpa Yupanqui viajó a París en los años ’50 en donde encontró refugio político y también mejores condiciones técnicas para grabar su repertorio. Édith Piaf lo escuchó cantar y maravillada le dijo: “París te tiene que escuchar». La cantante lo ayudó a conseguir presentaciones y un contrato con el sello Le Chant du Monde, a partir del cual grabó unas primeras canciones que empezaron a circular en Europa y hasta en Japón, ampliando la fama de Yupanqui fuera de su país.

En 1968, el sello reunió por primera vez ese repertorio en un álbum bajo el título ¡Soy libre! ¡Soy bueno!, que pese a ser una recopilación transmite la unidad de una obra pensada como tal.

Los Huanca Hua – Música argentina

1975 – Cabal

Los Huanca Hua fueron uno de los primeros y más longevos grupos vocales del folklore argentino. Pero en 1975, el grupo liderado por Chango Farías Gómez empezaba a mostrar sus primeros indicios de experimentación más allá de los límites tradicionales del género. Hay varios detalles en la producción que hacen de Música argentina una obra sin comparación entre sus contemporáneos: el uso de teclados, la reverb, pero sobre todo la exploración de armonías vocales y la ambición de reinterpretar canciones tradicionales que no necesariamente formaban parte del canon del género.