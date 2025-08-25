Qué se vota en las elecciones bonaerenses 2025

Por primera vez se desdoblan las elecciones por lo cual habrá ocho listas distintas en la Provincia de Buenos Aires más las 135 que se disputarán los cargos al Concejo Deliberante en los 135 Municipios.

Qué se voto en la Provincia de Buenos Aires: votarán 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares, responsables responsables de los servicios educativos en cada distrito y la infraestrucura en cada escuela.

La provincia de Buenos Aires se divide en ocho secciones electorales, cada una con partidos que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado Provincial la que se denomina Legislatura Bonaerernse.

La más grande de todas las secciones es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores. Le sigue la Tercera Sección, con 4,6 millones. Y en total, dentro del conurbano, sumando la Octava Sección Electoroal o La Plata, se llega a 13,3 millones de personas habilitadas para sufragar, el 37% del padrón nacional que emirirá su voto en 38.788 mesas.

La Provincia de Buenos Aires concentra más de un tercio del padrón argentino y su Legislatura define leyes que impactan en seguridad, salud, educación y presupuesto. La renovación de bancas podría reconfigurar las mayorías parlamentarias y anticipar el escenario político hacia 2027.