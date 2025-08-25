Los principales candidatos que se medirán en las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires. Acá todos los candidatos por Partido y por Sección.
Fuerza Patria
Candidatos a Diputados Provinciales:
- 2° Sección: Diego Nanni
- 3° Sección: Verónica Magario
- 6° Sección: Alejandro Di Chiara
- 8° Sección: Ariel Archanco
Candidatos a Senadores Provinciales:
- 1° Sección: Gabriel Katopodis
- 4° Sección: Diego Videla
- 5° Sección: Fernanda Raverta
- 7° Sección: María Inés Laurini
Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO)
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Natalia Blanco
- 3° Sección: Maximiliano Bondarenko
- 6° Sección: Oscar Liberman
- 8° Sección: Juan Osaba
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Diego Valenzuela
- 4° Sección: Gonzalo Cabezas
- 5° Sección: Guillermo Montenegro
- 7° Sección: Alejandro Speroni
Somos Buenos Aires
Candidatos a Diputados Bonarenses:
- 3° Sección: Pablo Domenichini
- 6° Sección: Andrés De Leo
- 8° Sección: Pablo Nicoletti
Candidatos a Senadores Bonaerenses:
- 1° Sección: Julio Zamora
- 4° Sección: Pablo Petrecca
- 5° Sección: Matías Balsamello
- 7° Sección: Fernando Martini
Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)
Candidatos a Diputados Bonaerenses:
- 2° Sección: Jorge Núñez
- 3° Sección: Nicolás del Caño
- 6° Sección: Héctor Carlos Zaris
- 8° Sección: Laura Cano
Candidatos a Senadores Bonaerenses:
- 1° Sección: Romina del Pla
- 4° Sección: Luciano Roggero
- 5° Sección: Alejandro Martínez
- 7° Sección: Daniel Marín
Frente Potencia
Candidatos a Diputados Bonaerenses:
- 2° Sección: Ariel Bianchi
- 3° Sección: Santiago Mac Goey
- 6° Sección: Héctor Carlos Zaris
- 8° Sección: Jorge Metz
Candidatos a Senadores Bonaerenses:
- 1° Sección: Felix Lonigro
- 4° Sección: Andrea Passerini
- 5° Sección: Fabio Adrián Molinero
- 7° Sección: Pedro Vigneau
Nuevo MAS
Candidatos a Diputados Bonaerenses:
- 2° Sección: Florencia González
- 3° Sección: Juan Cruz Ramat
- 6° Sección: Paula Abal
- 8° Sección: Facundo Díaz
Candidatos a Senadores Bonaerenses:
- 1° Sección: Lucas Correa
- 4° Sección: Emilio Almada
- 5° Sección: Marcos Pascuan
- 7° Sección: Sofía Carneiro
Alianza Unión Liberal
Candidatos a Diputados Bonaerenses:
- 2° Sección: Luciano Busso
- 3° Sección: Alejandro Mansilla
- 6° Sección: José Luis Giannasi
- 8° Sección: Diana Zonaro
Candidatos a Senadores Bonaerenses: