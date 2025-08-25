Noticias destacadasPolítica

Por Andres Llinares

Los principales candidatos que se medirán en las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires. Acá todos los candidatos por Partido y por Sección.

Fuerza Patria

Candidatos a Diputados Provinciales:

  • 2° Sección: Diego Nanni
  • 3° Sección: Verónica Magario
  • 6° Sección: Alejandro Di Chiara
  • 8° Sección: Ariel Archanco

Candidatos a Senadores Provinciales:

  • 1° Sección: Gabriel Katopodis
  • 4° Sección: Diego Videla
  • 5° Sección: Fernanda Raverta
  • 7° Sección: María Inés Laurini

Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO)

Candidatos a Diputados:

  • 2° Sección: Natalia Blanco
  • 3° Sección: Maximiliano Bondarenko
  • 6° Sección: Oscar Liberman
  • 8° Sección: Juan Osaba

Candidatos a Senadores:

  • 1° Sección: Diego Valenzuela
  • 4° Sección: Gonzalo Cabezas
  • 5° Sección: Guillermo Montenegro
  • 7° Sección: Alejandro Speroni

Somos Buenos Aires

Candidatos a Diputados Bonarenses:

  • 3° Sección: Pablo Domenichini
  • 6° Sección: Andrés De Leo
  • 8° Sección: Pablo Nicoletti

Candidatos a Senadores Bonaerenses:

  • 1° Sección: Julio Zamora
  • 4° Sección: Pablo Petrecca
  • 5° Sección: Matías Balsamello
  • 7° Sección: Fernando Martini

Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)

Candidatos a Diputados Bonaerenses:

  • 2° Sección: Jorge Núñez
  • 3° Sección: Nicolás del Caño
  • 6° Sección: Héctor Carlos Zaris
  • 8° Sección: Laura Cano

Candidatos a Senadores Bonaerenses:

  • 1° Sección: Romina del Pla
  • 4° Sección: Luciano Roggero
  • 5° Sección: Alejandro Martínez
  • 7° Sección: Daniel Marín

Frente Potencia

Candidatos a Diputados Bonaerenses:

  • 2° Sección: Ariel Bianchi
  • 3° Sección: Santiago Mac Goey
  • 6° Sección: Héctor Carlos Zaris
  • 8° Sección: Jorge Metz

Candidatos a Senadores Bonaerenses:

  • 1° Sección: Felix Lonigro
  • 4° Sección: Andrea Passerini
  • 5° Sección: Fabio Adrián Molinero
  • 7° Sección: Pedro Vigneau

Nuevo MAS

Candidatos a Diputados Bonaerenses:

  • 2° Sección: Florencia González
  • 3° Sección: Juan Cruz Ramat
  • 6° Sección: Paula Abal
  • 8° Sección: Facundo Díaz

Candidatos a Senadores Bonaerenses:

  • 1° Sección: Lucas Correa
  • 4° Sección: Emilio Almada
  • 5° Sección: Marcos Pascuan
  • 7° Sección: Sofía Carneiro

Alianza Unión Liberal

Candidatos a Diputados Bonaerenses:

  • 2° Sección: Luciano Busso
  • 3° Sección: Alejandro Mansilla
  • 6° Sección: José Luis Giannasi
  • 8° Sección: Diana Zonaro

Candidatos a Senadores Bonaerenses:

  • 1° Sección: Eduardo Bisognin
  • 4° Sección: Carlos Dalfonso
  • 5° Sección: Horacio Rivara
  • 7° Sección: Eduardo Rocha

