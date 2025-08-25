NacionalesNoticias destacadas

Proponen cambiar la hora en Argentina

Un proyecto que ya tiene media sanción en Diputados, propone volver al huso -04 GMT tras años en -03 GMT. De esta forma cambia la hora en Argentina y se deberán atrasar los relojes una hora.

Por Aldana Farinelli

Publicación

hora en Argentina

Julio Cobos impulsó este proyecto de cambio de hora en Argentina, que ahora deberá ser tratada por el Senado. La misma plantea atrasar una hora los relojes y se fundamenta en la necesidad de alinear la hora civil con la luz solar y optimizar el consumo energético.

Según los estudios, el huso horario actual obliga a mantener las luces encendidas durante más tiempo y no refleja la posición geográfica real del país en el mapa.

De aprobarse en el Senado, los argentinos deberán atrasar todos sus relojes 60 minutos e impactará en la rutina diaria: amanecerá y anochecerá una hora antes de lo que hoy marca el reloj.

Para evitar confusiones los primeros días se recomienda revisar la entrada a clases, horarios laborales, guardias médicas, y hasta los vuelos internacionales. El transporte público deberá coordinarse con el nuevo esquema.

La experiencia en otros países muestra que la adaptación a un cambio de huso horario suele tardar varias semanas.

Desde 1969, el país adoptó el huso horario -03 GMT, pero en varias oportunidades se implementó el “horario de verano” principalmente por motivos de ahorro energético.

Ahora Cobos intenta volver al huso -04 GMT, argumentando que este se ajusta mejor a la posición real del territorio argentino respecto del meridiano de Greenwich y puede significar un ahorro de consumo eléctrico, especialmente en las horas pico de invierno.

Las voces en contra del proyecto cuestionan la efectividad del ahorro energético y alertan sobre la disrupción que puede generar en la salud y el descanso de las personas. Lo cierto es que el futuro del horario argentino dependerá de la votación de la Cámara alta en las próximas semanas.

