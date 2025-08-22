MorónNoticias destacadas

Se amplía el Mercado de Morón e inaugura un nuevo local

El segundo aniversario del Mercado de Morón llega con la ampliación del espacio comercial y un nuevo local textil de la mano de la Marca EME.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Mercado de Morón

Este sábado 23 a partir de las 11 hs se inaugurará un nuevo local textil de EME, la marca colectiva que reúne a emprendedores de Morón.

El Mercado ofrece a los vecinos la posibilidad de acceder a alimentos y productos de primera necesidad en diversos rubros: carnicería, pescadería, panificados, productos de almacén, frutas y verduras, pastas frescas, lácteos, productos sin TACC, veganos y de dietética. También se comercializan artículos de limpieza, para mascotas y una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores locales en rubros como indumentaria, calzado, marroquinería y belleza.

El espacio está ubicado en Av. Presidente Perón 3883 (ex Gaona) y abre de lunes a sábados de 9 a 18 hs, y los domingos de 9 a 13 hs.

Cabe recordar que todos los puestos del Mercado Morón ofrecen descuentos de hasta el 40% abonando con Cuenta DNI (con tope de reintegro semanal, según las promociones vigentes del Banco Provincia) y un 10% para empleados municipales de Morón.

