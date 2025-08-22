Política

Renunció un candidato de La Libertad Avanza denunciado por presunto acoso sexual

Se trata de un candidato de La Libertad Avanza de Escobar, Sergio Roberto Álvarez, quien fue imputado por presunto acoso sexual contra una menor de edad de 14 años.

Por Aldana Farinelli

Publicación

La Libertad Avanza

El candidato de La Libertad Avanza renunció al conocerse la denuncia por «acoso sexual de una menor de edad a través de medios digitales con el objetivo de obtener material sexual o lograr encuentros personales».

Sergio Roberto Álvarez es asesor del bloque libertario en el Concejo e integraba la lista de Escobar que tiene como primer postulante a Eduardo Luis Gianfrancesco.

Desde La Libertad Avanza – Escobar emitieron un comunicado en el que señalaron: «informamos a la comunidad que Sergio Álvarez ha decidido presentar su renuncia a la candidatura a concejal por motivos estrictamente personales”.

Asimismo expresaron que respetaban “plenamente esta decisión, entendiendo que responde a lo mejor para su presente y su futuro. Reconocemos el compromiso, la entrega y el trabajo sostenido que Sergio ha brindado en todo este tiempo, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro proyecto político”.

A su vez, añadieron: “La Libertad Avanza continuará adelante con el mismo ímpetu y convicción, llevando a cada vecino nuestras propuestas y reafirmando el compromiso de construir un Escobar con más libertad, menos impuestos y más trabajo” y agradecieron a Sergio a la vez que le desearon «el mayor de los éxitos».

