La lista de La Libertad Avanza en Ituzaingó

Por Andres Llinares

La encabezará Hugo Esquiza. El ex candidato a intendente se presentará para ser concejal en una lista integrada por dirigentes del PRO y de la Ministra Patricia Bullrich. Excluyó a los santillistas como a Gastón Di Castelnuovo.

La Libertad Avanza en ituzaingó también incluye en segundo lugar estará Agustina de la Iglesia, ex dirigente del PRO que terminó por confirmar su pase al espacio violeta a principio de año.

Con el dirigente de Las Fuerzas del Cielo como primer candidato y De la Iglesia como escolta, el PRO logró imponer a Walter Lanaro, actual concejal en el tercer lugar y el buullrichismo hizo lo propio con Miriam Canteros en el cuarto lugar.

Lista completa: 

1- Hugo Equiza (LLA)

2- Agustina de la Iglesia (LLA)

3- Walter Lanaro (PRO)

4- Miriam Canteros (Bullrich)

5- Luis del Corral (LLA)

6- María Macarena Sánchez (PRO)

7- Juan Angel Bordin (Bullrich)

8- Adriana Chaparro (LLA)

9- Juan Antonio del Corral (LLA)

10- Verónica Corrales (LLA)

