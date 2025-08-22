MorónNoticias destacadasPolítica

Hoy a las 16.00 es la última chance de la Lista de Unidad

Por Andres Llinares

Publicación

José-María-Ghi

Así lo afirmó un fallo de hoy a la Junta Electoral Provincial a partir del reclamo que hizo José María Ghi a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín.

La Junta Electoral tomó el pedido de José María Ghi, primer candidato a concejal de la Lista de Unidad, quien exigió que se garantice la participación de la lista Alianza Fuerza Patria en el distrito de Morón.

Pero para ello, las fuerzas políticas involucradas (Nuevo Encuentro, Frente Renovador, PJ y Lucas Ghi) deberán completar documentación faltante e indispensable para dar cumplimiento con la manda judicial, es decir presentación de los candidatos, sus documentos y actos con la firma de los apoderados de la fuerza política.

Exactamente la resolución de la Junta Electoral dice que deberán presentar: «Las planillas denominadas de aceptación de cargo donde consten los datos filiatorios completos de los candidatos firmadas ológrafamente por los mismos, en las que además se indique el número de orden dentro de la lista respectiva; copia de los DNI de cada uno de los postulados de ambos lados a fin de controlar el cumplimiento de los recaudos constitucionales y legales de las candidaturas, y toda otra documentación necesaria para acreditar la idoneidad para el cargo para el que se postula.»

Todo de acuerdo a lo resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín fruto del expediente iniciado por el José María Ghi y otros.

