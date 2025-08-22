MorónNoticias destacadas

Ghi y Larroque entregaron más de 100 escrituras de viviendas en Morón

Desde la sede del Sindicato Luz y Fuerza, el intendente de Morón y el Ministerio de Hábitat y Desarrollo provincial hicieron entrega de más de 100 escrituras de viviendas en Morón. Además, entregaron equipamiento a entidades deportivas.

Por Aldana Farinelli

Lucas Ghi y Andrés Larroque, entregaron 100 escrituras de viviendas para 60 viviendas ubicadas en El Palomar y otras 40 en Castelar sur tramitadas mediante el programa “Mi escritura, mi casa” que permite a las familias tener garantizado el título de propiedad de sus viviendas de forma gratuita.

Mediante este programa las familias pueden acceder a nuevos derechos como gestionar la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para la ampliación de su casa o presentar la escritura como garantía.

Además de recibir el título de propiedad, las familias obtienen la cancelación de las deudas acumuladas del impuesto inmobiliario.

Como parte de la visita de Larroque al Municipio, también se entregó equipamiento deportivo para clubes e instituciones sociales que incluyen pelotas de futbol, pecheras, infladores, redes para arcos, conos, vallas para saltos, bandas elásticas, colchonetas, escaleras para coordinación atlética y silbatos.

Los funcionarios también firmaron convenios para ampliar el programa Mayores Bonaerenses Activos, beneficiando a diez nuevos centros de jubilados de Morón y otropara destinar equipamiento a los talleres del programa provincial Envión que se desarrollan en espacios municipales.

