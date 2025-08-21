Ya se ven las boletas cortas en Morón de una lista

Se trata de la lista que encabeza el intendente Lucas Ghi que se medirá con Martín Sabbatella en próximo 7 de septiembre. Le dejan la puerta abierta a un triunfo de La Libertad Avanza y se reconfigura la política de Morón.

Las boletas cortas aparecieron hoy, luego que ayer Diario Anticipos se comunicara con dos fuentes de alto rango del Departamento Ejecutivo. La frase de ayer fue «Pendiente de Resolción en la Junta Electoral» y un segundo funcionario de alto rango dijo: Otro funcionario, del alto rango agregó «Sigue indefinida la aprobación».

Este medio chequeó los datos suministrados por la Junta Electoral ayer, miércoles 20 de agosto de 2025, y pudo confirmar lo dicho por ambas fuentes.

Las listas aprobadas por la Junta Electoral hasta este momento son:

Por lo cual, ya salió a la calle a realizar campaña electoral repartiendo boletas mientas Nuevo Morón, el partido fundado por Martín Sabbatella convocó para mañana una reunión urgente y dispara por las redes que sigue estando a favor de la unidad.

La Boleta Corta que encabeza Lucas Ghi

Lista Partido del Trabajo y la Unidad que lidera y encabeza Lucas Ghi está conformada por él y:

Concejales Titulares 1) GHI LUCAS HERNAN 2) MORO VANINA GISELLE 3 MARTINEZ ALFONSO LUIS 4 LAVIUZZA JULIETA QUIMEI 5 RAMPONELLI MIGUEL AGUSTIN 6 MALDONADO LETICIA MARIA 7 MIANI MARTIN SEBASTIAN 8 ORELLANO MARIA EUGENIA 9 LARA LEONARDO OSCAR 10 MARTINEZ LORENA SILVANA 11 LLANES HECTOR FABIAN 12 RUIZ PIRAINO, CAMILA ANDREA Consejeros Escolares Titulares 1 ROMAN CINTIA SOLEDAD 2 ALBORNOZ ALEJANDRO FELIX 3 AGOSTELLI MARIA VERÓNICA 4 ALBORNOZ EMMANUEL ROBERTO 5 TREBOTICH NURIA ELIZABETH Lista Nuevo Encuentro Concejales Titulares Y la lista que lidera y encabeza Martín Sabbatella esta conformado por él y: 1 SABBATELLA MARTIN 2 STEINBERG RODRIGUEZ, MARIA SOL 3 SPINA MARIANO PABLO 4 GASOL VALERIA VIVIANA 5 GUELFI NEHUEN MATIAS 6 ROLDAN CLAUDIA GABRIELA 7 VALLI EMMANUEL ALBERTO LUCIANO 8 CASSESE LILIA ESTRELLA MARINA 9 BOUCHOUX HORACIO ERNESTO 10 GALVAN GABRIELA MELINA 11 RUGNA RAFAEL CLAUDIO 12 AGUIAR SOLA, ROSARIO Consejeros Escolares Titulares: 1 MAJDANSKI PAULA NATALIA 2 ROSSI LUCAS RUBEN 3 TIBILETTI MARIA DE LA PAZ 4 VACCAREZZA CARLOS ARIEL 5 SAID ALICIA BEATRIZ