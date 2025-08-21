MorónNoticias destacadasPolítica

Lista de Unidad Ya y el fallo completo

Por Andres Llinares

Martín-Vuelve
Con críticas al gobierno, Martín Sabbatella busca la unidad para las elecciones del 7 de septiembre

El la frase que utilizó un alto dirigente de Nuevo Encuentro: «Lista de Unidad Ya» ante la Resolución de la Cámarar de Casación de San Martín.

Y es que ante la cautelar presentada en Morón, fue ratificada por la Cámara de Casación de San Martín, por lo cual la Junta Electoral Provincia se «hace la distraída a la hora de oficializar la Lista de Unidad», agregó.

También dijo que «para nosotros (por Nuevo Encuentro) no hay ninguna duda que la Junta Electoral Provincial tiene que acatar el fallo y tiene que oficializar la lista de unidad. Para nosotros nunca hubo duda, la cautelar estaba obligada a cumplirla y ahora más ya que está ratificada en segunda instancia por la Cámara de San Martín. Por eso para nosotros no hay ninguna duda, la Junta Electoral tiene que acatar la cautelar y el último fallo y oficializar la Lista de Unidad».

Mensaje-de-Martín-Sabbatella-por-las-redes-sociales-llamando-a-la-Unidad
Mensaje de Martín Sabbatella por las redes sociales llamando a la Unidad

Acá el texto completo para los más curiosos:

