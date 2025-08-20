No hay Lista de Unidad confirmada en Morón

La frase exacta fue «Pendiente de Resolción en la Cámara» Electoral. Por lo tarde se vuelve al viejo esquema de dos listas cortas. Una encabazada por Lucas Ghi y otra por Martín Sabbatella.

Esta claro que ambos sectores quieren enfrentarse. Tanto el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella como el luquismo de Lucas Ghi.

Por el momento no una definición por eso la campaña en Morón no cobró ritmo aunque el luquismo tiene las boletas cortas impresas.

Sí las ya las tiene impresas.

Lucas Ghi encabezará la lista de concejales. Será será el primer candidato a concejal. El escenario en Morón fue difícil desde que Lucas Ghi y Martín Sabbatella hicieron público su distanciamiento. Pese a que Lucas Ghi siguió proclamándose parte de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella dijo en varias ocasiones que se había cortado por las suyas y ya no respondía al partido. E incluso hechó a su hermano Hernán Sabbatella del partido vía el juzgado de Servini de Cubría.

Estos fueron los motivos por los cuales Lucas Ghi acordó ceder espacios políticos y de gestión a dirigentes del distrito que siempre estuvieron lejos de Martín Sabbatella.

Otro funcionario, del alto rango, agregó a este medio: «Sigue indefinida la aprobación». Visto los plazos de campaña, es de suponer que la lista de Unidad ya se cayó y Morón será uno de los dos municipios que habrá enfrentamiento entre el cristinimmos que representa Martín Sabbatella y el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof que representa Lucas Ghi.

Los cinco primeros lugares son esenciales ya que si Fuerza Patria no hace una buena elección, o sea, no saca la mayoría de votos, podrían ingresar al Concejo Deliberante de Morón entre cuatro y cinco concejales. Si Lucas Ghi es testimonial, entonces renunciará a la banca o tomará licencia y entonces hasta el sexto tendrá un lugar en el recinto. El resto quedará fuera o ocupará un cargo en el Departamento Ejecutivo. Pero a la fecha, en escenario que hoy se juega, todos los candidatos a concejales son de Lucas Ghi.

Si es el esquema se presenta separado o sea, con dos listas, Lucas Ghi encabezará la lista Partido del Trabajo y la Unidad como lo dijo Anticipos el 21 de julio de 2025. Y Martín Sabbatella encabezará la Lista Nuevo Morón y Lucas Ghi

Lista Partido del Trabajo y la Unidad

Concejales Titulares 1) GHI LUCAS HERNAN 2) MORO VANINA GISELLE 3 MARTINEZ ALFONSO LUIS 4 LAVIUZZA JULIETA QUIMEI 5 RAMPONELLI MIGUEL AGUSTIN 6 MALDONADO LETICIA MARIA 7 MIANI MARTIN SEBASTIAN 8 ORELLANO MARIA EUGENIA 9 LARA LEONARDO OSCAR 10 MARTINEZ LORENA SILVANA 11 LLANES HECTOR FABIAN 12 RUIZ PIRAINO, CAMILA ANDREA Consejeros Escolares Titulares 1 ROMAN CINTIA SOLEDAD 2 ALBORNOZ ALEJANDRO FELIX 3 AGOSTELLI MARIA VERÓNICA 4 ALBORNOZ EMMANUEL ROBERTO 5 TREBOTICH NURIA ELIZABETH

Lista Nuevo Encuentro Concejales Titulares

1 SABBATELLA MARTIN

2 STEINBERG RODRIGUEZ, MARIA SOL

3 SPINA MARIANO PABLO

4 GASOL VALERIA VIVIANA

5 GUELFI NEHUEN MATIAS

6 ROLDAN CLAUDIA GABRIELA

7 VALLI EMMANUEL ALBERTO LUCIANO

8 CASSESE LILIA ESTRELLA MARINA

9 BOUCHOUX HORACIO ERNESTO

10 GALVAN GABRIELA MELINA

11 RUGNA RAFAEL CLAUDIO

12 AGUIAR SOLA, ROSARIO

Consejeros Escolares Titulares:

1 MAJDANSKI PAULA NATALIA

2 ROSSI LUCAS RUBEN

3 TIBILETTI MARIA DE LA PAZ

4 VACCAREZZA CARLOS ARIEL

5 SAID ALICIA BEATRIZ

Todos los partidos con listas oficializadas en Morón hay hoy (Fuerza Patria no figura):

Hacé click y te aparecen las listas: