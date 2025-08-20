Morón homenajea a Luis Alberto Spinetta

El domingo 24, y el fin de semana del 30 de agosto, Morón será escenario de una serie de encuentros destinados a homenajear a Luis Alberto Spinetta.

El músico nacido el 23 de enero de 1950 y reconocido como uno de los principales cantautores de la historia argentina con temas como Muchacha Ojos de Papel y Seguir viviendo sin tu amor, será recordado con un documentos, y distintos conciertos en Morón.

El cronograma será el siguiente: