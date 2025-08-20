Morón homenajea a Luis Alberto Spinetta

El domingo 24, y el fin de semana del 30 de agosto, Morón será escenario de una serie de encuentros destinados a homenajear a Luis Alberto Spinetta.
El músico nacido el 23 de enero de 1950 y reconocido como uno de los principales cantautores de la historia argentina con temas como Muchacha Ojos de Papel y Seguir viviendo sin tu amor, será recordado con un documentos, y distintos conciertos en Morón.
El cronograma será el siguiente:
- Domingo 24/8, 20 hs.: «Contra todos los males de este mundo». El Ginastera festeja la música de Spinetta
- Viernes 29/8, 20 hs.: «Pescado Rabioso, una utopía incurable, de Lidia Milani (Documental 2012)». Leo Sujatovich.
- Sábado 30/8, 20 hs.: «A 18 MINUTOS». Jorge Salinas.
- Domingo 31/8, 20 hs.: «Spinettango». Eric David y Mila Zelara.