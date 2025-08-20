MorónCulturaNoticias destacadas

Morón homenajea a Luis Alberto Spinetta

Llega el ciclo "Gracias Flaco!" al Teatro Municipal Gregorio de Laferre. Durante cuatro fechas que comienzan el próximo fin de semana se homenajeará a Spinetta.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Spinetta

El domingo 24, y el fin de semana del 30 de agosto, Morón será escenario de una serie de encuentros destinados a homenajear a Luis Alberto Spinetta.

El músico nacido el 23 de enero de 1950 y reconocido como uno de los principales cantautores de la historia argentina con temas como Muchacha Ojos de Papel y Seguir viviendo sin tu amor, será recordado con un documentos, y distintos conciertos en Morón.

El cronograma será el siguiente:

  • Domingo 24/8, 20 hs.: «Contra todos los males de este mundo». El Ginastera festeja la música de Spinetta
  • Viernes 29/8, 20 hs.: «Pescado Rabioso, una utopía incurable, de Lidia Milani (Documental 2012)». Leo Sujatovich.
  • Sábado 30/8, 20 hs.: «A 18 MINUTOS». Jorge Salinas.
  • Domingo 31/8, 20 hs.: «Spinettango». Eric David y Mila Zelara.

