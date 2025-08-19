CulturaMorónNoticias destacadas

Seminario de Actuación en Morón por Esther Goris

El taller gratuito coordinado por Esther Goris consta de ocho encuentros y comenzará el sábado 23 de agosto en la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero, en Haedo.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Esther Goris

El Municipio de Morón lanzó la inscripción para el Seminario de Actuación Frente a Cámara, una propuesta coordinada por la reconocida actriz Esther Goris, destinada a personas interesadas en explorar y perfeccionar su trabajo actoral frente a las cámaras.

El seminario consta de ocho encuentros y se desarrollará todos los sábados de 14 a 16 horas, a partir del próximo 23 de agosto, en la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero, ubicada en Estrada 17, esquina Av. Rivadavia, Haedo.

La actividad está dirigida a quienes buscan formarse en técnicas de actuación frente a cámara, mejorar su expresividad y adquirir nuevas herramientas profesionales en un espacio de aprendizaje colectivo.

La inscripción es presencial en la sede de la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero. Para más información, los interesados pueden consultar las redes oficiales de @laescudero.moron.

María Esther Goris es una actriz, guionista, dramaturga, escritora y directora de cine y teatro argentina. Su interpretación de Eva Perón en el film homónimo de 1996 dirigido por Juan Carlos Desanzo la llevó a la fama.

