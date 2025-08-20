CulturaMorón

Agenda de cine y teatro en Morón: 20 a 24 de agosto

Del 20 al 24 de agosto Morón renueva su propuesta de cine en el Espacio INCAA y de teatro con propuestas para toda la familia y un homenaje a Luis Alberto Spinetta.

Por Aldana Farinelli

Publicación

20 al 24 de agosto

La agenda del 20 al 24 de agosto es la siguiente:

CINE – Espacio INCAA Morón

Ciclo El otro lado

Miércoles 20, 19 hs | Una casa con dos perros, de Matías Ferreyra | En la crisis de 2001, Manuel vive una guerra silenciosa en su hogar. Sólo en su abuela, una mujer solitaria que ve lo que otros no, encuentra refugio y complicidad.

Jueves 21, 19 hs | Lo que escribimos juntos, de Nicolás Teté | Mariano y Juan dejan la ciudad para cumplir el sueño de tener un vivero. Mientras se adaptan a su nueva vida, la visita del mejor amigo de Juan trae noticias que pondrán todo a prueba.

Viernes 22, 18 hs | Gala y Kiwi de Axel Cheb Terrab | Gala y Kiwi, amigas del colegio, se reencuentran tras seis años para una noche de danza y relatos. Bajo una puesta teatral, la tensión crece mientras fingen que todo sigue igual.

TEATRO Y MÚSICA

Danza en el Laferrere

Sábado 23, 20 hs| Corpórica | Obra de teatro-danza y multimedia que con fuerte investigación somática, aborda la temática de género. El cuerpo, lo femenino, la sexualidad y el poder. Nuevas relaciones simbólicas entre estos conceptos y una explosión de sentido que modifica la cotidianidad contemporánea.

Ciclo Poder y Decadencia

Domingo 24 | 16 hs| Sin plumas y cacareando. Reestreno de la primera producción del Teatro Municipal Gregorio de Laferrere dedicada al público menudo y a toda la familia, basada en la leyenda del gallo de Morón de la Frontera, España.

Ciclo ¡Gracias Flaco! En homenaje a Luis Alberto Spinetta

Domingo 24, 20hs | Contra todos los males de este mundo: El Conservatorio Alberto Ginastera celebra a Spinetta con un repertorio que hará un recorrido a través de su carrera.

¿Cómo retirar las entradas?

Desde una hora antes de cada función o de forma online haciendo Click Aquí (Se habilitan martes a las 13:00)

