El Hogar del Dr. Ovando respaldó la VivaFest

Se realizó en la Plaza Cumelén de Castelar Norte, más conocida como la Plaza del Vagón, para conmemorar el Día de las Infancias. El Hogar del Dr. Ovando promovió la actividad que comenzó el viernes 15 y finalizó el domingo 17.

El Hogar del Dr. Ovando respaldó la Viva Fest, el festival gratuito que convocó a cientos de familias que disfrutaron de música en vivo, espectáculos infantiles, propuestas culturales, feria de emprendedores y foodtrucks transformando la Plaza Cumelén.

La apertura fue el día viernes y se presentó el show infantil «Tributo a Blippi, Luli Pampín y Plim Plim», el stand up “Líbranos del Mal”, la música de ADR RAP y el cierre estuvo a cargo de Lucho Dee-Jay.

El sábado se celebró el Día de la Familia desde el mediodía. Estuvo el DJ Iron Man, personajes infantiles como Rapunzel, Margarita y La Sirenita. La banda No son Horas de Llegar, los clásicos de Elvis y Creedence por Fernán Roberts, la cumbia de Vale 4 y el cierre a cargo de Marian DJ (La Malcriadita).

El domingo fue el cierre con música del DJ Aspen y los shows infantiles Frozen, Paw Patrol, La Granja y Lilo & Stitch, además de la dupla DJ Spiderman y Merlina. La tarde también contó con la presentación de la cantautora Giuli Potenza y el final llegó con el folklore de Llegamos los Gauchos antes del show de Julieta DJ.

Por último, Antonela de la Viva Fest hizo subir al escenario a Gustavo Ovando y a Hernán Sabbatella que brindaron unas palabras. Y Gustavo Ovando junto a portal digital Castelar Digital.