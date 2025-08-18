Morón: la Escuela N° 29 “Provincias Argentinas” celebró sus 75 años

La Escuela Primaria N° 29 “Provincias Argentinas” de Morón celebró sus 75 años de historia, en un acto conmemorativo que contó con la presencia del intendente Lucas Ghi, el secretario de Educación y Desarrollo de la Comunidad, José María Ghi, inspectoras, directivos, integrantes del gabinete municipal, alumnos y exalumnos.

Fundada el 1° de agosto de 1950, la escuela nació gracias al trabajo ad honorem de un grupo de docentes que comenzó sus actividades en el Club El Trébol y en espacios de la Escuela N° 16. El crecimiento de su matrícula impulsó luego la construcción de su propio edificio, inaugurado entre 1953 y 1955, que con el tiempo se expandió con biblioteca, laboratorio, calefacción, escenario y un segundo piso.

Un hito reciente en su historia fue la aprobación, en 2023, del proyecto de transformación a jornada completa, con la construcción del comedor escolar. Finalmente, el 1° de agosto de 2024 se inauguró oficialmente esta modalidad, abriendo una nueva etapa en la vida institucional.

Hoy, la Escuela N° 29 “Provincias Argentinas” es un símbolo de orgullo para Morón, que honra sus raíces manteniendo viva la memoria de quienes la forjaron con dedicación y amor por la educación.