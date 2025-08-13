Ghi y Kicillof inauguraron el nuevo edificio de la Secundaria N°48

Ghi y Kicillof encabezaron la inauguración de la Escuela Secundaria N°48, ubicada en Cartagena y Monseñor Tomás Solari, en el barrio Patagones.

Los trabajos incluyeron la construcción de nuevas aulas, sanitarios adaptados para personas con discapacidad, dependencias administrativas, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y una cocina totalmente equipada. De esta forma esta institución contará por primera vez con un edificio propio, con accesos independientes.

Tras finalizar el acto, el gobernador expresó: “Esta escuela que acabamos de inaugurar, si la fuerza política o las ideas que sostiene el Gobierno Nacional gobernaran en la Provincia y en el Municipio, no estaría. No estarían estas aulas, no estarían estos pizarrones».

A su turno, el intendente celebró: “No estamos regalando nada, sino que venimos a cumplir con un mandato establecido por nuestra comunidad, que es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ustedes estudien, aprendan y los trabajadores de la educación enseñen adecuadamente”.

Previamente, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, entregaron equipamiento médico al Hospital Interzonal General de Agudos “Profesor Dr. Luis Güemes” para reforzar el sistema sanitario y optimizar la atención a los vecinos.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, junto al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, inauguraron el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°48, ubicada en Cartagena y Monseñor Tomás Solari, en el barrio Patagones de Morón sur.