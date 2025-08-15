¿Provocación? Reino Unido invita a estudiantes argentinos a visitar las Islas Malvinas

El Gobierno de Reino Unido lanzó una convocatoria para que estudiantes argentinos visiten las Islas Malvinas:«¡Ya están abiertas las inscripciones! Si eres estudiante universitario en Uruguay, Argentina o Paraguay y tienes más de 18 años, puedes ganar un viaje de una semana a las Islas Falkland para conocer su naturaleza, su cultura y su comunidad de primera mano», explica el Gobierno británico en la cuenta de X «Falklands de Cerca».

La polémica convocatoria se refiere al archipiélago como «Islas Falkands», desconociendo la soberanía de la Argentina sobre el territorio.

En cuanto a las condiciones de participación, desde el gobierno británico invitaron a los estudiantes a enviar un mail a la embajada británica con un «video de hasta 1 minuto en inglés, respondiendo: ‘¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland?'». «¡Hay tiempo hasta el 25 de agosto! No te pierdas esta oportunidad de venir a visitarnos, ¡estamos ansiosos por conocerte!» finalizan.

La repercusión

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó al Gobierno de Javier Milei, que «evita rechazar las sucesivas provocaciones» del Reino Unido, «incluyendo la visita del canciller (David) Cameron a las Islas en 2024 y la realización de ejercicios militares», así como «la invitación al exprimer ministro (Boris) Johnson al balcón de la Rosada y la firma del comunicado (Diana) Mondino – (David) Lammy».

«Mientras el Reino Unido desinforma y manipula vulgarmente a nuestros alumnos y alumnas universitarias, la provincia de Buenos Aires firmó convenios de colaboración con nueve universidades nacionales en tres líneas principales: federalismo, Cuestión Malvinas y cooperación científica», agregó el ministro.

En su publicación, Bianco destacó: «reclamamos la cesión de jurisdicción del Canal Magdalena, que nos permitirá contar con un paso soberano para nuestro comercio y una mayor conectividad con los puertos del centro y el sur de nuestro Mar Argentino».

«El camino de subordinación y entrega que propone Milei termina siempre en el mismo lugar: un país más débil y dependiente. Por eso, tenemos la obligación de reposicionar a la Argentina como una nación soberana en el sistema internacional», finalizó.