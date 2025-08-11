Descuentos en Morón por el Día del Niño

Desde el Municipio anunciaron descuentos en Morón que incluyen beneficios especiales, cuotas sin interés, 2×1, y descuentos exclusivos.

El objetivo de esta propuesta es acompañar la economía familiar, garantizar propuestas accesibles e impulsar el comercio local.

Cabe destacar que las promociones son vigentes en los siguientes locales adheridos:

Morón

Peluquería Chuik (Uruguay 287) – 10% en cortes mencionando la promo – Peluquería.

El Mundo de los Bajitos (Patagones 978) – 10% en efectivo – Pañalera.

Sanher (Eva Perón 2999) – 10% en efectivo – Librería.

El Gigante Bazar (Eva Perón 2982) – 10% en efectivo – Regalería.

Siete Colores (Buen Viaje 896) – 20% en efectivo y 10% con otros medios de pago – Librería.

El Rincón de los Frikis (Buen Viaje 856) – 3 cuotas sin interés desde $60.000 – Regalería.

Librería Copiarte (Belgrano 374) – 15% en efectivo en productos seleccionados – Librería.

Bazar Abruzo (Av. Rivadavia 17640) – 20% en efectivo y 3 cuotas sin interés – Regalería.

Rudaz 1999 (Almte. Brown 871 Local 7) – 20% en efectivo o transferencia – Indumentaria.

Morón Shop (Almte. Brown 828 Local 16) – 10% en efectivo – Indumentaria y Accesorios.

Coccolino (Almte. Brown 715) – 20% en productos seleccionados – Indumentaria.

Oeste Comic (Almte. Brown 677) – 3 cuotas sin interés desde $60.000 – Regaleríam

Sanher (Alessandri 499) – 10% en efectivo – Librería.

Librería Marinel (Agüero 784) – 10% en efectivo y transferencia – Libreríam

Cristal (9 de Julio 157) – 15% en relojes infantiles – Indumentaria.

Patapúfete (25 de Mayo 290) – 20% en efectivo y 3 cuotas sin interés – Calzados.

Rudaz 1999 (25 de Mayo 251 Local 18) – 20% en efectivo o transferencia – Indumentaria.

Litle Panda (25 de Mayo 160) – Descuentos en productos seleccionados – Indumentaria.

MB (25 de Mayo 136 Local 22, Galería Ciudad) – 20% en efectivo o transferencia y 3 cuotas sin interés – Accesorios de Celularm

Mi Marianito (25 de Mayo 136, Galería Local 19) – 15% en efectivo y transferencia – Indumentaria.

Owoko (25 de Mayo 244) – Hasta 70% de descuento – Indumentaria.

Dos Padres (Almte. Brown 975) – 2×1 en indumentaria infantil – Indumentaria.

Mr. Tasty (Belgrano 19) – 20% en combos (excepto otras promociones) – Gastronómico.

Piccolo (Belgrano 218) – Descuentos en ropa para bebés y niños – Indumentaria.

La Sillita de Oro (25 de Mayo 251) – Promociones similares – Indumentaria.

Cúspide (San Martín 125) – 10% en efectivo y 3-6 cuotas sin interés – Librería.

Satori (25 de Mayo 362) – 20% en libros infantiles – Librería.

Carrousel (Av. Rivadavia 18136) – Hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés – Juguetería.

Castelar

Ñam Ñam (Arias 2387) – 10% en efectivo y cuotas sin interés – Juguetería Didáctica.

Peperina (Arias 2481) – 20% en efectivo y 3 cuotas sin interés – Calzado Infantil.

La Cueva (Arias 2354) – 10% en efectivo – Librería.

Petra (Arias 2432) – 45% en la segunda unidad (excepto jeans y accesorios) – Indumentaria.

Indumentaria Luz (William Morris 3705) – 10% en efectivo – Indumentaria.

Arte Poo (William Morris 3448) – 10% en efectivo – Regalería.

Dos Padres (Arias 2474) – 2×1 en indumentaria infantil – Indumentaria.

Freak Shop (Arias 2384) – 20% en efectivo – Regalería.

Chirres y Chirimbolos (Martín Irigoyen 436) – 10% en efectivo desde $40.000 y cuotas sin interés – Juguetería.

Good For You (Arias 2389 local 22) – 10% en efectivo – Indumentaria.

Haedo

Lip (Perito Moreno 66) – 10% en efectivo – Librería / Cotillón.

Bookin (Perito Moreno 6) – 10% en efectivo, 3 y 6 cuotas sin interés – Librería.

Tienda Pepipe (Murias 305) – 10% en efectivo – Juguetería Didáctica.

Grow Socks (Marcos Sastre 16-18) – 10% en efectivo – Indumentaria.

Dos Padres (José Murias 305) – 2×1 en indumentaria infantil – Indumentaria.

Andalasia (José Murias 319 Local 3) – 20% en efectivo o transferencia – Regalería.

Librería Fasola (Fasola 839) – 10% en efectivo en artículos de regalería – Librería.

Filipa (Fasola 695) – 15% en efectivo en juguetes – Juguetería.

Pañalera AYD (Av. Rivadavia 16163) – 10% en pañales e indumentaria – Pañalera.

Cancheritos Kids (Av. Rivadavia 16204, Galería Rex Local 6) – 10% en efectivo y 30% en camperas – Indumentaria.

El Palomar