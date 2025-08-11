Descuentos en Morón por el Día del Niño

Desde el Municipio anunciaron descuentos en Morón que incluyen beneficios especiales, cuotas sin interés, 2×1, y descuentos exclusivos.
El objetivo de esta propuesta es acompañar la economía familiar, garantizar propuestas accesibles e impulsar el comercio local.
Cabe destacar que las promociones son vigentes en los siguientes locales adheridos:
Morón
- Peluquería Chuik (Uruguay 287) – 10% en cortes mencionando la promo – Peluquería.
- El Mundo de los Bajitos (Patagones 978) – 10% en efectivo – Pañalera.
- Sanher (Eva Perón 2999) – 10% en efectivo – Librería.
- El Gigante Bazar (Eva Perón 2982) – 10% en efectivo – Regalería.
- Siete Colores (Buen Viaje 896) – 20% en efectivo y 10% con otros medios de pago – Librería.
- El Rincón de los Frikis (Buen Viaje 856) – 3 cuotas sin interés desde $60.000 – Regalería.
- Librería Copiarte (Belgrano 374) – 15% en efectivo en productos seleccionados – Librería.
- Bazar Abruzo (Av. Rivadavia 17640) – 20% en efectivo y 3 cuotas sin interés – Regalería.
- Rudaz 1999 (Almte. Brown 871 Local 7) – 20% en efectivo o transferencia – Indumentaria.
- Morón Shop (Almte. Brown 828 Local 16) – 10% en efectivo – Indumentaria y Accesorios.
- Coccolino (Almte. Brown 715) – 20% en productos seleccionados – Indumentaria.
- Oeste Comic (Almte. Brown 677) – 3 cuotas sin interés desde $60.000 – Regaleríam
- Sanher (Alessandri 499) – 10% en efectivo – Librería.
- Librería Marinel (Agüero 784) – 10% en efectivo y transferencia – Libreríam
- Cristal (9 de Julio 157) – 15% en relojes infantiles – Indumentaria.
- Patapúfete (25 de Mayo 290) – 20% en efectivo y 3 cuotas sin interés – Calzados.
- Rudaz 1999 (25 de Mayo 251 Local 18) – 20% en efectivo o transferencia – Indumentaria.
- Litle Panda (25 de Mayo 160) – Descuentos en productos seleccionados – Indumentaria.
- MB (25 de Mayo 136 Local 22, Galería Ciudad) – 20% en efectivo o transferencia y 3 cuotas sin interés – Accesorios de Celularm
- Mi Marianito (25 de Mayo 136, Galería Local 19) – 15% en efectivo y transferencia – Indumentaria.
- Owoko (25 de Mayo 244) – Hasta 70% de descuento – Indumentaria.
- Dos Padres (Almte. Brown 975) – 2×1 en indumentaria infantil – Indumentaria.
- Mr. Tasty (Belgrano 19) – 20% en combos (excepto otras promociones) – Gastronómico.
- Piccolo (Belgrano 218) – Descuentos en ropa para bebés y niños – Indumentaria.
- La Sillita de Oro (25 de Mayo 251) – Promociones similares – Indumentaria.
- Cúspide (San Martín 125) – 10% en efectivo y 3-6 cuotas sin interés – Librería.
- Satori (25 de Mayo 362) – 20% en libros infantiles – Librería.
- Carrousel (Av. Rivadavia 18136) – Hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés – Juguetería.
Castelar
- Ñam Ñam (Arias 2387) – 10% en efectivo y cuotas sin interés – Juguetería Didáctica.
- Peperina (Arias 2481) – 20% en efectivo y 3 cuotas sin interés – Calzado Infantil.
- La Cueva (Arias 2354) – 10% en efectivo – Librería.
- Petra (Arias 2432) – 45% en la segunda unidad (excepto jeans y accesorios) – Indumentaria.
- Indumentaria Luz (William Morris 3705) – 10% en efectivo – Indumentaria.
- Arte Poo (William Morris 3448) – 10% en efectivo – Regalería.
- Dos Padres (Arias 2474) – 2×1 en indumentaria infantil – Indumentaria.
- Freak Shop (Arias 2384) – 20% en efectivo – Regalería.
- Chirres y Chirimbolos (Martín Irigoyen 436) – 10% en efectivo desde $40.000 y cuotas sin interés – Juguetería.
- Good For You (Arias 2389 local 22) – 10% en efectivo – Indumentaria.
Haedo
- Lip (Perito Moreno 66) – 10% en efectivo – Librería / Cotillón.
- Bookin (Perito Moreno 6) – 10% en efectivo, 3 y 6 cuotas sin interés – Librería.
- Tienda Pepipe (Murias 305) – 10% en efectivo – Juguetería Didáctica.
- Grow Socks (Marcos Sastre 16-18) – 10% en efectivo – Indumentaria.
- Dos Padres (José Murias 305) – 2×1 en indumentaria infantil – Indumentaria.
- Andalasia (José Murias 319 Local 3) – 20% en efectivo o transferencia – Regalería.
- Librería Fasola (Fasola 839) – 10% en efectivo en artículos de regalería – Librería.
- Filipa (Fasola 695) – 15% en efectivo en juguetes – Juguetería.
- Pañalera AYD (Av. Rivadavia 16163) – 10% en pañales e indumentaria – Pañalera.
- Cancheritos Kids (Av. Rivadavia 16204, Galería Rex Local 6) – 10% en efectivo y 30% en camperas – Indumentaria.
El Palomar
- Palola Tienda de Bebés (Rosales 1406) – 15% en efectivo – Indumentaria.