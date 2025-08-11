MorónNoticias destacadas

Descuentos en Morón por el Día del Niño

Del lunes 11 al domingo 17 de agosto, habrá promociones y descuentos en Morón, en jugueterías, librerías, regalerías, indumentaria infantil, calzado y más.

Por Aldana Farinelli

Desde el Municipio anunciaron descuentos en Morón que incluyen beneficios especiales, cuotas sin interés, 2×1, y descuentos exclusivos.

El objetivo de esta propuesta es acompañar la economía familiar, garantizar propuestas accesibles e impulsar el comercio local.

Cabe destacar que las promociones son vigentes en los siguientes locales adheridos:

Morón

  • Peluquería Chuik (Uruguay 287) – 10% en cortes mencionando la promo – Peluquería.
  • El Mundo de los Bajitos (Patagones 978) – 10% en efectivo – Pañalera.
  • Sanher (Eva Perón 2999) – 10% en efectivo – Librería.
  • El Gigante Bazar (Eva Perón 2982) – 10% en efectivo – Regalería.
  • Siete Colores (Buen Viaje 896) – 20% en efectivo y 10% con otros medios de pago – Librería.
  • El Rincón de los Frikis (Buen Viaje 856) – 3 cuotas sin interés desde $60.000 – Regalería.
  • Librería Copiarte (Belgrano 374) – 15% en efectivo en productos seleccionados – Librería.
  • Bazar Abruzo (Av. Rivadavia 17640) – 20% en efectivo y 3 cuotas sin interés – Regalería.
  • Rudaz 1999 (Almte. Brown 871 Local 7) – 20% en efectivo o transferencia – Indumentaria.
  • Morón Shop (Almte. Brown 828 Local 16) – 10% en efectivo – Indumentaria y Accesorios.
  • Coccolino (Almte. Brown 715) – 20% en productos seleccionados – Indumentaria.
  • Oeste Comic (Almte. Brown 677) – 3 cuotas sin interés desde $60.000 – Regaleríam
  • Sanher (Alessandri 499) – 10% en efectivo – Librería.
  • Librería Marinel (Agüero 784) – 10% en efectivo y transferencia – Libreríam
  • Cristal (9 de Julio 157) – 15% en relojes infantiles – Indumentaria.
  • Patapúfete (25 de Mayo 290) – 20% en efectivo y 3 cuotas sin interés – Calzados.
  • Rudaz 1999 (25 de Mayo 251 Local 18) – 20% en efectivo o transferencia – Indumentaria.
  • Litle Panda (25 de Mayo 160) – Descuentos en productos seleccionados – Indumentaria.
  • MB (25 de Mayo 136 Local 22, Galería Ciudad) – 20% en efectivo o transferencia y 3 cuotas sin interés – Accesorios de Celularm
  • Mi Marianito (25 de Mayo 136, Galería Local 19) – 15% en efectivo y transferencia – Indumentaria.
  • Owoko (25 de Mayo 244) – Hasta 70% de descuento – Indumentaria.
  • Dos Padres (Almte. Brown 975) – 2×1 en indumentaria infantil – Indumentaria.
  • Mr. Tasty (Belgrano 19) – 20% en combos (excepto otras promociones) – Gastronómico.
  • Piccolo (Belgrano 218) – Descuentos en ropa para bebés y niños – Indumentaria.
  • La Sillita de Oro (25 de Mayo 251) – Promociones similares – Indumentaria.
  • Cúspide (San Martín 125) – 10% en efectivo y 3-6 cuotas sin interés – Librería.
  • Satori (25 de Mayo 362) – 20% en libros infantiles – Librería.
  • Carrousel (Av. Rivadavia 18136) – Hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés – Juguetería.

Castelar

  • Ñam Ñam (Arias 2387) – 10% en efectivo y cuotas sin interés – Juguetería Didáctica.
  • Peperina (Arias 2481) – 20% en efectivo y 3 cuotas sin interés – Calzado Infantil.
  • La Cueva (Arias 2354) – 10% en efectivo – Librería.
  • Petra (Arias 2432) – 45% en la segunda unidad (excepto jeans y accesorios) – Indumentaria.
  • Indumentaria Luz (William Morris 3705) – 10% en efectivo – Indumentaria.
  • Arte Poo (William Morris 3448) – 10% en efectivo – Regalería.
  • Dos Padres (Arias 2474) – 2×1 en indumentaria infantil – Indumentaria.
  • Freak Shop (Arias 2384) – 20% en efectivo – Regalería.
  • Chirres y Chirimbolos (Martín Irigoyen 436) – 10% en efectivo desde $40.000 y cuotas sin interés – Juguetería.
  • Good For You (Arias 2389 local 22) – 10% en efectivo – Indumentaria.

Haedo

  • Lip (Perito Moreno 66) – 10% en efectivo – Librería / Cotillón.
  • Bookin (Perito Moreno 6) – 10% en efectivo, 3 y 6 cuotas sin interés – Librería.
  • Tienda Pepipe (Murias 305) – 10% en efectivo – Juguetería Didáctica.
  • Grow Socks (Marcos Sastre 16-18) – 10% en efectivo – Indumentaria.
  • Dos Padres (José Murias 305) – 2×1 en indumentaria infantil – Indumentaria.
  • Andalasia (José Murias 319 Local 3) – 20% en efectivo o transferencia – Regalería.
  • Librería Fasola (Fasola 839) – 10% en efectivo en artículos de regalería – Librería.
  • Filipa (Fasola 695) – 15% en efectivo en juguetes – Juguetería.
  • Pañalera AYD (Av. Rivadavia 16163) – 10% en pañales e indumentaria – Pañalera.
  • Cancheritos Kids (Av. Rivadavia 16204, Galería Rex Local 6) – 10% en efectivo y 30% en camperas – Indumentaria.

El Palomar

  • Palola Tienda de Bebés (Rosales 1406) – 15% en efectivo – Indumentaria.

