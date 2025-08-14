Morón: así funcionarán los servicios durante el fin de semana largo

Llega un nuevo fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, y el asueto por el Día del Trabajador Municipal de Morón.

El viernes 15 y el lunes 18 de agosto la atención administrativa al público, las dependencias municipales y las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) permanecerán cerradas, retomando su actividad normal el martes 19.

En cuanto a los servicios de salud, el Hospital Municipal Ostaciana B. de Lavignolle (Monte 848, Morón) funcionará con su guardia activa las 24 horas. Además, el Centro de Salud Dr. Spríngolo (Galán 655, El Palomar) atenderá de 8 a 20, y el Centro de Salud Dr. Monte (Cartagena y Grito de Alcorta, Morón Sur) lo hará de 8 a 19.

Respecto a los espacios deportivos, el Polideportivo Gorki Grana (Santa María de Oro 3530, Castelar) estará abierto de 7 a 22; el Parque Deportivo El Palomar (Derqui y José Rodó) abrirá de 8 a 20; y el Parque Deportivo Castelar (Arena 3300), de 8 a 19.

También permanecerán abiertas las reservas naturales de Castelar y de El Palomar, ambas de 9.30 a 17, y el Espacio de Agroecología Urbana y Vivero Municipal, de 9 a 17.

Las estaciones ambientales permanecerán cerradas durante ambas jornadas. En tanto, el Cementerio Municipal abrirá sus puertas de 8 a 16, únicamente para visitas, sin atención administrativa.

El servicio de recolección de residuos domiciliaria funcionará con su esquema habitual, de domingo a viernes, de 18 a 21.

Ante cualquier urgencia la comunidad se puede comunicar al 911 (Policía); para atención del SAME-SAMPI, al 107, al 4609-2211, 4609-2290 o al 0800-345-7263; y, para emergencias de Bomberos, al 100.