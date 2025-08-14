MorónNoticias destacadas

Morón: así funcionarán los servicios durante el fin de semana largo

El Municipio informó el cronograma de atención para el fin de semana largo del viernes 15 y el lunes 18 de agosto, con detalles sobre salud, deportes, recolección y guardias de emergencia.

Por Aldana Farinelli

Publicación

fin de semana largo

Llega un nuevo fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, y el asueto por el Día del Trabajador Municipal de Morón.

El viernes 15 y el lunes 18 de agosto la atención administrativa al público, las dependencias municipales y las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) permanecerán cerradas, retomando su actividad normal el martes 19.

En cuanto a los servicios de salud, el Hospital Municipal Ostaciana B. de Lavignolle (Monte 848, Morón) funcionará con su guardia activa las 24 horas. Además, el Centro de Salud Dr. Spríngolo (Galán 655, El Palomar) atenderá de 8 a 20, y el Centro de Salud Dr. Monte (Cartagena y Grito de Alcorta, Morón Sur) lo hará de 8 a 19.

Respecto a los espacios deportivos, el Polideportivo Gorki Grana (Santa María de Oro 3530, Castelar) estará abierto de 7 a 22; el Parque Deportivo El Palomar (Derqui y José Rodó) abrirá de 8 a 20; y el Parque Deportivo Castelar (Arena 3300), de 8 a 19.

También permanecerán abiertas las reservas naturales de Castelar y de El Palomar, ambas de 9.30 a 17, y el Espacio de Agroecología Urbana y Vivero Municipal, de 9 a 17.

Las estaciones ambientales permanecerán cerradas durante ambas jornadas. En tanto, el Cementerio Municipal abrirá sus puertas de 8 a 16, únicamente para visitas, sin atención administrativa.

El servicio de recolección de residuos domiciliaria funcionará con su esquema habitual, de domingo a viernes, de 18 a 21.

Ante cualquier urgencia la comunidad se puede comunicar al 911 (Policía); para atención del SAME-SAMPI, al 107, al 4609-2211, 4609-2290 o al 0800-345-7263; y, para emergencias de Bomberos, al 100.

Noticias relacionadas

Show gratis de Topa en Ituzaingó por el Día de la Niñez

El Municipio de Ituzaingó trae un espectáculos imperdible para los más chicos en su día: Topa. El artista hará bailar, cantar y reír a los...

Tiroteo e intento de robo en Morón: un detenido cerca del Colegio Ward

Villa Sarmiento fue escenario de un tiroteo en las inmediaciones del Colegio Ward, a pocas cuadras del Acceso Oeste cuando personal del Grupo Táctico...

La Libertad Avanza se oficializó en Hurlingham

Rafael De Francesco encabezará la lista de concejales y el 7 de septiembre en Hurlingham irá por una banca. Como senador provincial, lleva a Diego...

Comenzaron a sonar los nombres a diputados nacionales

Sergio Massa se bajó y no participará de las elecciones para diputados nacionales del 26 octubre. El Ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis tiró los...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img