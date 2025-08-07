MorónNoticias destacadas

Morón erradicó un basural y denunció vuelcos ilegales

Trabajadores de Morón limpiaron un predio de El Palomar en el que se arrojaban residuos a cielo abierto y se constató la presencia de vuelcos ilegales de líquidos.

Por Aldana Farinelli

El Municipio de Morón llevó adelante un operativo, que consistió en la limpieza integral y la neutralización de bidones con restos de pintura no ferrosa vencida. Según especialistas, estos elementos no representaban un riesgo para la comunidad.

Estas acciones se originaron tras un reclamo vecinal por la presencia de un predio en el que se arrojaban residuos a cielo abierto en el Barrio Belgrano de El Palomar.

La intervención tuvo lugar en la calle Marcos de Alarcón, entre Marconi y Rosales, donde equipos municipales constataron la presencia de basura, residuos orgánicos e inorgánicos y derrames de líquidos en la vía pública.

Desde el Municipio se labraron actas de constatación para dar inicio a las acciones legales correspondientes por los vuelcos clandestinos detectados.

