Rafael De Francesco encabezará la lista de concejales y el 7 de septiembre en Hurlingham irá por una banca. Como senador provincial, lleva a Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.

La Libertad Avanza se oficializó en Hurlingham. El actual juez de Faltas y referente de La Libertad Avanza en Hurlingham encabeza la lista de concejales en una nómina carente de dirigentes del PRO. Lo secundará Alicia Elisei, referente de Andrea Giorgini, funcionaria del Ministerio de Seguridad y referente de Patricia Bullrich en el distrito. Y el tercer lugar será para Gilberto Volpe y cuarta irá Maira Maidana.

Daniel Ricón es el quinto candidato y primer referente del PRO que figura en la boleta gracias al dirigente provincial Cristian Ritondo. El cierre fue conflictivo ya que De Francesco no cedió al PRO ante la falta de un dirigente fuerte que los sostenga como habría sido el caso de Lucas Delfino, que luego de años abandonó el distrito y a todos sus seguidores frustrado por los malos resultados.

La lista completa:

CONCEJALES TITULARES

De Francesco Rafael Elisei Alicia Volpe Gilberto Maidana Maira Ricon Daniel Aguirre Elizabeth Racig José Luis Arbia Susana Maggi Carlos Marrazzo Florencia

CONCEJALES SUPLENTES

Franco Nicolás Cellucci Gabriela Cerantonio Osvaldo Lorenz Ingrid Laporte Néstor Legal Claudia

CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES

Gutiérrez Patricia Lanzillotti Claudio Leguisa Alejandra

CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES