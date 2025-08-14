HurlinghamNoticias destacadasPolítica

La Libertad Avanza se oficializó en Hurlingham

Por Andres Llinares

Publicación

Rafael-De-Francesco

Rafael De Francesco encabezará la lista de concejales y el 7 de septiembre en Hurlingham irá por una banca. Como senador provincial, lleva a Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.

La Libertad Avanza se oficializó en Hurlingham. El actual juez de Faltas y referente de La Libertad Avanza en Hurlingham encabeza la lista de concejales en una nómina carente de dirigentes del PRO. Lo secundará Alicia Elisei, referente de Andrea Giorgini, funcionaria del Ministerio de Seguridad y referente de Patricia Bullrich en el distrito. Y el tercer lugar será para Gilberto Volpe y cuarta irá Maira Maidana

Daniel Ricón es el quinto candidato y primer referente del PRO que figura en la boleta gracias al dirigente provincial Cristian Ritondo. El cierre fue conflictivo ya que De Francesco no cedió al PRO ante la falta de un dirigente fuerte que los sostenga como habría sido el caso de Lucas Delfino, que luego de años abandonó el distrito y a todos sus seguidores frustrado por los malos resultados.

La lista completa:

CONCEJALES TITULARES

  1. De Francesco Rafael
  2. Elisei Alicia
  3. Volpe Gilberto
  4. Maidana Maira
  5. Ricon Daniel
  6. Aguirre Elizabeth
  7. Racig José Luis
  8. Arbia Susana
  9. Maggi Carlos
  10. Marrazzo Florencia

CONCEJALES SUPLENTES

  1. Franco Nicolás
  2. Cellucci Gabriela
  3. Cerantonio Osvaldo
  4. Lorenz Ingrid
  5. Laporte Néstor
  6. Legal Claudia

CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES

  1. Gutiérrez Patricia
  2. Lanzillotti Claudio
  3. Leguisa Alejandra

CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES

  1. Oroño Brian
  2. Paiva Gladys
  3. Robles Juan José

Noticias relacionadas

Show gratis de Topa en Ituzaingó por el Día de la Niñez

El Municipio de Ituzaingó trae un espectáculos imperdible para los más chicos en su día: Topa. El artista hará bailar, cantar y reír a los...

Tiroteo e intento de robo en Morón: un detenido cerca del Colegio Ward

Villa Sarmiento fue escenario de un tiroteo en las inmediaciones del Colegio Ward, a pocas cuadras del Acceso Oeste cuando personal del Grupo Táctico...

Comenzaron a sonar los nombres a diputados nacionales

Sergio Massa se bajó y no participará de las elecciones para diputados nacionales del 26 octubre. El Ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis tiró los...

Morón: así funcionarán los servicios durante el fin de semana largo

Llega un nuevo fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, y el asueto por el...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img