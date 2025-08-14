Comenzaron a sonar los nombres a diputados nacionales

Sergio Massa se bajó y no participará de las elecciones para diputados nacionales del 26 octubre. El Ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis tiró los primeros nombres.

A ser consultado sobre la intendenta de Moreno, la cristinista Mariel Fernández, Katopodis confirmó que puede ser una de las figuras de la lista porque «está haciendo un trabajo increíble», lo que no significa mucho luego de que reemplazara al frente de la comuna al mediocre de Walter Festa. Y agregó otros cuatro nombres. Todos intendentes.

Katopodis es candidato a senador provincial por la Pimera Sección Electoral. Un terreno difíci. «Vengo de atrás -dijo-, sabemos que va a estar bien complicada, que tenemos que descontar una diferencia importante», pero también subrazó que en la sección hay «dieciocho jugadores fuertes que gestionan sus ciudades con mucha dedicación, que vienen ganando elecciones y tienen el respaldo y la confianza de su gente».



Y entonces mencionó a Federico Achával, el intendente de Pilar; a Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar; a Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora; y a Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda. “A mí, una lista de compañeros de ese perfil me encantaría», expresó Katopodis.

Guste o no, dicho por el Ministro de Infraestructura de Axel Kicillof, la sola mención, basta para colocarlos con chances de integrar la lista de diputados nacionales que se votará el 26 de julio.

Tanto Mariel Fernández (Moreno) como Federico Otermín (Lomas de Zamora) está alineado con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que el resto de los jefes comunales pertenecen al Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, ambos sectores enrolados en Fuerza Patria.

