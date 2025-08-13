El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y primer candidato a concejal, Cristian Morales, y la segunda, la conocida Analía Zappulla, recorrieron negocio de Morón y luego realizaron una prensa de rueda en una cafetería de Morón Centro.

LLA arrancó la campaña en Morón con Valenzuela quién será será primer candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral y su rival más fuerte será el peronista Gabriel Katopodis, Ministro de Infraestructura de Axel Kicillof.

También visitaron el Parque Industrial La Cantábrica, en Haedo, hasta recalar en Morón Centro, caminar por el centro comercial y dar una conferencia de prensa.

El comerciante Cristian Morales, primer candidato a concejal, es coordinador de la Agrupación San Martín de Sebastián Pareja, y Analía Zapulla, funcionaria del Ministerio de Seguridad Nacional y expresidenta del HCD, es la número dos seguidos de Pablo Miño y María Rodríguez. El concejal Claudio Faro aparece en quinto lugar y Silvia Herrera en el sexto. Estos dos últimos como miembros del PRO. Y como número siete figura Adrián Testatonda.

Acompañó el Director de Fiscalización de Operaciones y Despliegue del Ministerio de Seguridad Nacional, Martín Culatto, la concejal Daniela Cáceres del PRO y el ahora devenido empresario de la construcción Ariel Diwan, excandidato a intendente en 2023.

Toda la conferencia resultó un comparativo entre Tres de Febrero, Morón y la carga impositiva que tiene un municipio y otro. Todo giró en torno a la Tasa Covid a la que Valenzuela calificó de «increíble» ya que la «pusieron por el COVID y representa un 20 % encima de la tasa de seguridad e higiene. Con Cristian Morales y Analía Zappulla como candidatos a concejal de La Libertad Avanza proponemos eliminarla».

De izq. a der.: Analía Zappulla, Diego Valenzuela, Cristian Morales y Ariel Diwan

«Las tasas son el doble que en Tres Febrero para el comercio y eso afecta la generación de trabajo», comparó Valenzuela. Y agregó: «El Estado tienen que generar servicios, pero el empleo lo tiene que generar el privado», subrayando la histórica crítica de Analía Zappulla sobre lo superpoblado que esta el Municipio de Morón de agentes municipales.

Aparte de las Tasas Municipales, Valenzuela salió por un camino de tierra. Cuando se le preguntó sobre el tratamiento que reciben los jubilados y los discapacitados por parte del Gobierno Nacional de Javier Milei, dijo que los problemas de la gente se «circunscribian a su metro cuadrado» y eran los habituales, los cotidianos: «veredas en mal estado, la proliferación de manteros y los altos costos de las tasas» y «atacar el Congreso es atacar el equilibrio fiscal y volver a la pobreza».

Por otro lado dijo: «Enfrente nuestro está el kichnerismo, que ha fracaso, que tiene una campaña nostálgica que lo único prepone es el freno a Javier Milei. Es importante mantener el equilibrio fiscal para que la inflación no vuelva a crecer y aprobar reformas importantes como la laboral o la impositiva», señaló el periodista.

Sobre la puesta del Presidente Jaivier Milei en Villa Celina en donde se mostró con una bandera junto a los candidatos seccionales que decía: «Kirchnerismo Nunca Más», como si la fuerza rival estuviera asociada a crímenes de guerra, también minimizó el hecho.

El intendente de Tres de Febrero ensayó una respuesta, aunque de ninguna manera se sintió incómodo, explicó: «Todos coincidimos en el Nunca Más a la Dictadura. Hoy hablamos de la dignidad de las personas. Es un nunca más a políticas de fracasadas, a los chorros, al engaño, a la inseguridad, a la falta de infraestructura en la Provincia».

Por su parte, Analía Zappulla retomó la agenda local y dijo: «Nosotros tenemos un bloque que ya presentó un montón de propuestas inclusive la derogación de la Tasa Epidemiológica Covid. Lo que tenemos ahora es un gobierno municipal que perdió el Norte en luchas internas sacando el foco en la gestión».

«El gobierno está pensando quién gana la interna y no despliega políticas de fondo. Nosotros todo el tiempo estamos presentado todo el tiempo proyectos para crecer, radicar comercios, industria y eliminar tasas innecesarias», cerró Zappulla.

La lista completa de La Libertad Avanza en Morón:

CONCEJALES TITULARES

Morales Cristian Gastón Zappulla Analía Verónica Miño Pablo Ezequiel Mobilia Rodríguez María Gabriela Faro Claudio Hernán Herrera Silvia Elisa Testatonda Adrián Omar Bazán Beattiz Gladys Zerbo Hernández Alberto Hutt Natalia Beatriz Anzorena Walter Fabián Beccaria Mercedes Graciela

CONCEJALES SUPLENTES

Chaieb Marotta Elio Adrián Riolo Giselle Oriana Sanna Francisco Osvaldo Mahia Marina Marisa Álvarez Weigandt Lucas Rochet Silvina Andrea Parodi Gustavo Diego Valdiviezo Andrea Alejandra

CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES

Bustamante Mauricio Ezequiel Cáceres Celeste Yazmín Hernández Rodríguez José María Ortíz Adriana Gladys Webber Abba Lucas Ariel

CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES