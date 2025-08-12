Kicillof inaugura hoy una escuela en Morón

Hoy martes 12 de agosto, el gobernador Axel Kicillof se hará presenta en Morón donde inaugurará el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 48, ubicada en Cartagena y Monseñor Solari, Morón sur.

En el acto, que comenzará a las 10:30, acompañará al intendente Lucas Ghi.

Cabe destacar que en dicho escuela se llevó adelante la construcción de nuevas aulas, sanitarios adaptados, dependencias, un SUM (Salón de Usos Múltiples) y una cocina.

Estas mejoras permitirán que la institución, que actualmente comparte edificio con la Primaria N°39, cuente con mayor independencia y mejores condiciones. La obra representó una inversión de 500 millones de pesos.

También se realizaron obras en la Escuela Secundaria N°34 de Castelar (Villanueva 2649) donde se construyen nuevas aulas, baños, un SUM y áreas administrativas para su nuevo edificio, lo que ampliará significativamente su capacidad.

Por su parte, la Escuela Secundaria N°43 de Morón sur (Maza y Santa María) contará con un nuevo edificio desarrollado sobre un terreno de 2630 m².

La institución ya dispone de aulas, laboratorio, biblioteca, SUM, sala de máquinas y otros espacios que mejoran el aprendizaje y la enseñanza.

Además, se incluirán sanitarios adaptados para personas con movilidad reducida, aire acondicionado en todas las aulas y oficinas, iluminación LED y bebederos en el patio.