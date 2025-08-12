Kicillof fulminó a Zabaleta: «Cuando llegó Selci había 9 patrulleros, hoy son 43. Es un antes y un después”.

”Cuando asumió Damián había 18 patrulleros, 9 andaban y los otros estaban tirados. Es un cambio sustancial, se cuadruplico la cantidad de patrulleros”, afirmó Kicillof dejando explícito el abandono que sufría el distrito en materia de seguridad en la gestión de Zabaleta. El gobernador estuvo presente en Hurlingham para entregar nuevas motos y 9 patrulleros.

«Cuando asumió Damián, había 18 patrulleros nada más, de los cuales sólo nueve andaban: nueve. Y los que no andaban estaban tirados ahí. Ahora ahí funciona una base de la policía motorizada. Hubo un cambio, como verán, sustancial. Multiplicamos por 4 la capacidad de patrullaje en Hurlingham», comentó Axel.

Y por si no quedaba claro, el gobernador de la provincia sentenció: «Te lo digo muy cortito, hay un antes y un después de desde que está Damián en Hurlingham». Kicillof estuvo en el distrito del oeste este martes por la tarde entregando nueve camionetas cero kilómetro y 5 motos más que se suman a las que ya tenía el Grupo de Policía Motorizada.

Tampoco se guardó a la hora de enfatizar el cambio que el munipio experimentó desde la llegada de la gestión de Selci, dejando expuesta la desidia de la gestión saliente de Juanchi Zabaleta: «Antes había nueve patrulleros en todo el distrito, ahora hay 43».