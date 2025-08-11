EducaciónItuzaingóNoticias destacadas

Últimos días en Ituzaingó para inscribirse al Plan FinES

Hasta el martes 12 de agosto hay tiempo para inscribirse al Plan FinES para quienes deseen concluir sus estudios secundarios.

Por Aldana Farinelli

Aquellas personas de Ituzaingó mayores de 18 años que quieran finalizar sus estudios secundarios, tienen tiempo hasta mañana para inscribirse al Plan FinES.

Este programa permite cursar las materias que adeudan o completar el trayecto educativo que falte. La iniciativa es semipresencial y gratuita.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones se realizan presencialmente en Oribe 427 (Villa Ariza), de lunes a viernes de 9 a 16hs, hasta el martes 12 de agosto inclusive.

Para llevar adelante el tramite deben presentar en folio y por duplicado, la siguiente documentación:

DNI
Partida o acta de nacimiento
Certificado de primaria
Analítico parcial (si cursaste algún tramo de la secundaria) o certificado del 9° año.

