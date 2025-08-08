Hurlingham y Abuelas de Plaza de Mayo lanzan curso sobre el derecho a la identidad

Las clases abordan el contexto histórico y las herramientas que Abuelas impulsó en distintos campos – ciencia genética, jurídico, comunicación, cultura, psicología, legislación- que permitieron desarmar diversas representaciones sociales y consolidar la búsqueda de los nietos y las nietas.

El objetivo es que la comunidad tenga un mayor conocimiento sobre estos temas y que puedan ser transmisores de esta historia en sus espacios, para sostener colectivamente la Memoria, la Verdad, la Justicia y el Derecho a la identidad.

¿Cómo es la modalidad? El curso consta de cuatro clases asincrónicas, plasmadas en textos y material audiovisual de apoyo que se suben a Classroom cada 15 días, junto con una consigna específica para responder en la plataforma.

Además, hay dos clases optativas, sincrónicas. A quienes terminen el curso se les expedirá un certificado de participación conjunto de Abuelas y el municipio de Hurlingham.

¿Cómo anotarse? Las inscripciones cierran el martes 12/8 y para anotarse pueden hacer click en el siguiente formulario: https://forms.gle/n9AKxANTMsCY3nGP8