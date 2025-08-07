«Ningún vecino de Hurlingham haría algo así», fue la expresión que utilizó el conocido concejal Nicolás Vilela sobre las bombas de pintura negra que impactaron en los carteles de campaña del Intendente Damián Selci y la primer Concejal, Florencia Lampreabe.

Otra vez Campaña Sucia contra Selci en Hurlingham pone alarmas en el Gobierno Local por la escalada de agresiones y violencia.

«Hoy nuestra ciudad amaneció con varios carteles vandalizados, cortados y pintados. Ningún vecino de Hurlingham haría algo así. Algún candidato dio la orden y financió a grupos pagos para que hagan estas cosas a la madrugada. Pero no representan a nadie. No tienen nada que ver con la tranquilidad de nuestra comunidad», agregó Nicolás Vilela.

«Bombas» de pintura negra sobre los carteles de campaña

«Ya hicieron lo mismo en la última campaña y fue Florencia Lampreabe la que pidió la que pidió bajar los decibeles. Unas semanas después, los vecinos decidieron dejar atrás esas maniobras y este estilo violento cuando eligieron a Damián Selci», dijo Vilela en relación a los ataques que sufrieron en 2023 para finalizar: «Las viejas mañas se repiten. El resultado va a ser el mismo. Estas imágenes de agresión solo son parte del pasado que se resiste a lo nuevo. Hurlingham quiere seguir yendo para adelante».

Es la lamentable que a 42 años de la apertura democrática sigan los actos de violencia física, verbal y propagandística. Es de mentes que atrasan y chocan con el vínculo con el vecino y la decisión de vivir bajo el estado de derecho.

Roturas de banners sintéticos de campaña

El 20 de Julio de 2023, la diputada nacional Florencia Lampreabe, denunció por primera vez una campaña sucia en medios porteños como el Cronista Comercial y la gente de La Cámpora, agrupación a la que pertenece Damián Selci, montó un operativo de seguridad propio en sus locales. Estas semana, esta semana las prácticas volvieron a repetirse.