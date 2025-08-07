EconomíaNacionalesNoticias destacadas

Alerta de la UIA: la industria pierde 1.500 empleos por mes

La UIA advirtió que cayeron 37.000 empleos en los últimos dos años. La entidad pidió que se estabilicen las tasas de interés y que haya créditos.

Por Aldana Farinelli

Publicación

UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) alertó por la crisis en el sector que genera la pérdida de 1500 empleos por mes. Si bien le reconoció al gobierno de Milei el orden de la macro, la baja en la inflación y el equilibrio fiscal, le pidió una serie de acciones que ayuden al sector.

En este sentido, resaltaron la importancia de generar líneas de crédito y de estabilizar las tasas de interés para evitar que la situación siga como estos últimos dos años con la caída de 37.000 empleos.

«La heterogénea recuperación iniciada el año pasado está mostrando cierto amesetamiento en los últimos 5 meses», afirma la entidad presidida por Matías Rappallini.

Algunos de los casos más conocidos de las última semanas que reflejan la realidad del sector fueron los de Celulosa Argentina, que paró la producción y adelantó vacaciones; Acindar con 500 suspensiones y los despidos en Mauro Sergio.

El mes pasado la propia empresa de Rappallini, Cerámica Alberdi, anunció que pagaría los aguinaldos en cuotas, por lo que sus trabajadores hicieron asambleas en reclamo. Desde el gremio afirmaron que se paró la producción y denunciaron que se amenazó con contratar personal por fuera de convenio.

