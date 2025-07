Francisco Monez Ruíz encabeza Somos Buenos Aires

El concejal de la Coalición Cívica Francisco Monez Ruíz quiere renovar su banca el 7 de septiembre desde Somos Buenos Aires. Ejerció como Director de Derechos Humanos durante la gestión de Ramiro Tagliaferro y es concejal desde 2017.

Francisco Monez Ruíz, durante el gobierno de María Eugenia Vidal fue Jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora tendrá la oportunidad de renovar banca por Somos Buenos Aires.

Facundo Manes lidera el Frente Electoral Somos Buenos Aires, son los radicales que no quieren ni al PRO, los macristas que no quieren a La Libertad Avanza y los peronistas que no quieren el kirchnerismo.

Mones Ruíz encabezará la lista, le siguen Susana Picón (UCR), Facundo Perrone, del GEN de Margarita Stolbizer; Andrea Schettino, con el respaldo del intendente Julio Zamora y ex diputado nacional Carlos Álvarez; y Luis Maria de Luca, ex Nuevo Encuentro, quien se suma como independiente a la propuesta.

La lista moronense de Somos Buenos Aires recibió el apoyo del concejal Leandro Ugartemendia.

Según le explicó Monez Ruíz a Anticipos, Somos Buenos Aires quiere «alejarse de los extremos y tener voces auténticas en el Concejo Deliberante que controlen al intendente y defiendan al vecino». Además, insistió que «Morón tiene que reducir el gasto político y destinar los recursos a la seguridad, el espacio público y los servicios básicos que exigen los vecinos todos los días».